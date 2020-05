Baby Etchecopar: cómo fue su debut en Rivadavia y qué le pidió a los oyentes

Así fue el debut de Baby Etchecopar en radio Rivadavia Fuente: Archivo

Dos semanas después de haberse despedido de Radio 10, Baby Etchecopar volvió al aire con su nuevo ciclo en Radio Rivadavia . "Hola Babylin , buen día", lo recibió Eduardo Feinmann , quien estuvo encargado de darle el pase. "¿Cómo le va Mick Jagger?, lo saludó el conductor. "No, yo soy Keith Richards", bromeó su colega.

En medio de chistes y risas, los periodistas festejaron el poder estar trabajando en la misma señal. "Contame qué es lo que vas a hacer", quiso saber Feinmann. "La verdad es que si supiera te lo diría", respondió entre risas Etchecopar. "Hoy arrancamos, así que esperemos que todo nos vaya muy bien. Yo creo que sí", agregó.

Ambos se "chicanearon" un rato, porque el programa del exconductor de Radio 10 será transmitido de forma audiovisual a través de las redes. "¿Por qué el tuyo se transmite y el mío no?", quiso saber Feinmann. "Porque tu producción es mala, nunca se preocuparon por vos", bromeó Etchecopar.

Desde hoy, Etchecopar anima los mediodías de la AM 630 , de 12 a 14, tras el programa de Eduardo Feinmann, y antes del envío de Oscar González Oro, que conduce las tardes de 14 a 17.

Rivadavia, la radio número uno

"No vengo a hacer una radio normal, vengo a poner a Rivadavia en el primer lugar, así que me tienen que ayudar todos, taxistas, colectiveros, la gente", dijo el periodista. "Necesito que hagamos mucho ruido para que todos tengamos una válvula de expresión en donde no sentirnos amenazados", sumó sobre su objetivo.

Etchecopar aseguró que usará su espacio para poder tener libertad plena. "No puede ser que cierta comunicación se maneje por WhatsApp, porque para eso tenemos la palabra. Yo cuento todo, me encanta el reto. Le agradezco a los dueños de la radio el haberme recogido en un momento en que me habían desechado . Le agradezco a mi mujer, a mi familia, a mis suegros y a todos los que me apoyaron".

"Acá me abrieron las puertas y yo les prometí que iba a poner a Rivadavia en el primer lugar, y no tengo dudas de que lo voy a lograr con la gente que tengo alrededor", aseguró. "No entiendo cómo el público no se da cuenta de todas las personas valiosas que hay en esta emisora, no han tomado conciencia aún".

Por último, el conductor reiteró el pedido de colaboración a sus oyentes. "Necesito que estén todos con nosotros, que sepan que vamos a ser muy honestos y vamos a trabajar para la gente. Esa es la misión: escuchar más al público y menos a los políticos".