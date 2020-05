Tras su salida de Radio 10, Baby Etchecopar se suma a Rivadavia

Baby Etchecopar se despidió de Radio 10 el 24 de abril, tras 21 años en esa emisora; el lunes toma los mediodías de Rivadavia Crédito: A24

5 de mayo de 2020

Tras dejar Radio 10 el 24 de abril luego de 21 años en el aire , Ángel Baby Etchecopar selló su incorporación a Radio Rivadavia , emisora en la que debutará en el mediodía del próximo lunes 11.

Si bien era un secreto a voces que su futuro laboral radial residía en alguna de las radios AM de Alpha Media (Rivadavia AM 630, La 990 y la AM 550, exRadio Colonia), hasta que Etchecopar no firmase su contrato y se desligara de Radio 10, nadie lo podía asegurar.

Mientras algunos veían como primera posibilidad animar la tarde de la exradio Colonia, que está en etapa de relanzamiento ( ya cuentan con Mauro Viale, Ari Paluch , Chiche Gelblung, Daniel Aprile y Luis Cali), Baby no estará en la AM 550.

Lo cierto es, que tras la salida de Fernando Niembro -quien por medio de una productora comercial, conducía la emblemática tira La oral deportiva en dos turnos: de 12 a 14 y de 19 a 21-, Etchecopar animará los mediodías de la AM 630, en la franja horaria entre los programas de Eduardo Feinmann, que conduce la segunda mañana desde las 9, y el de Oscar González Oro, que conduce la tarde de 14 a 17.

Por estas horas, Baby y su equipo comenzaron las reuniones de preproducción para armar el nuevo ciclo, que se llamará Baby en el medio , junto a locutora Mariana Clark y el columnista Ricardo Benedetti.

Liberman, la otra incorporación de Rivadavia

Cabe recordar que el próximo lunes 11 también se relanzará La oral deportiva , con Martín Liberman en reemplazo de Niembro , que quedó a cargo de Elio Rossi, Rubén Santos y Augusto César, periodistas deportivos de la emisora hasta este viernes 8.

Liberman, que aún define el grupo de profesionales que lo acompañará, asume también la dirección deportiva de la radio y de Alphamedia, función que había sido ofrecida a Niembro y que él mismo rechazó.