Santiago del Moro con su equipo de El club del Moro Crédito: Instagram

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019 • 11:44

Lizy Tagliani se despidió hoy del exitoso programa de radio que conduce todas las mañanas Santiago del Moro en La 100 FM. Pero este no es el único cambio que vivirá el ciclo: desde el lunes próximo se suman a los micrófonos Catherine Fulop y Lorena Paola.

Con esta despedida Tagliani comienza a cerrar un año muy particular para ella, no solo en lo personal [ya que está muy feliz con su flamante pareja, Leo Alturria], sino también en lo laboral, en donde supo consolidarse como una figura tanto en los escenarios como en la pantalla chica. A tal punto que fue elegida para seguir durante el verano al frente del programa de entretenimientos El precio Justo (Telefe), que extenderá su horario tras el final de Morfi.

Si bien se venía hablando sobre su partida del ciclo de Del Moro nunca se había confirmado cuándo sería, hasta esta mañana, que emocionada, la humorista se despidió de sus compañeros Maju Lozano, Costa, Bebe Sanzo, Emiliano Raggi y Marcela Tauro. Además, por supuesto, de dedicarle unas cálidas palabras a Del Moro. De todas maneras, todos se entusiasmaron a la vez con su regreso, ya que la relación con ella es más de hermandad que laboral, así que esperan que después del verano y luego de que ella cumpla con sus obligaciones tanto en la pantalla chica como al frente de la obra Los Bonobos, el amor es ciego, sordo y mudo, junto con Peto Menahen, Campi y Oski Guzmán, regrese a formar parte del club.

"Hace 7 años que la conozco... Un día la trajo Guille Bidondo (el operador) al estudio y a partir de ahí se quedó trabajando con nosotros", expresó Del Moro, quien todo el tiempo quiso dejar en claro lo mucho que la querían a Lizy y lo mucho que la iban a extrañar. Fue ahí cuando Marcela Tauro expresó: "Voy a decir algo de bruja.... En abril vuelve".

Las nuevas compañeras: Paola y Fulop

Por otro lado, Del Moro, en medio de bromas, informó las nuevas incorporaciones del ciclo: "El lunes vamos a tener dos compañeras nuevas. Una es Lorena Paola y la otra, una estrella... Cathy Fulop".

Pero para que no queden dudas, luego de anunciar las novedades del equipo, Del Moro aclaró: "Vos, Lizita, podés venir cuando quieras. Esta es tu casa. No hay que tomárselo como un drama, es un momento. Lo bueno es que el día que te recuerde, lo voy a hacer con una sonrisa. Lo que me has hecho reír. He llorado de risa... Este aplauso es para vos".

Según pudo saber LA NACION, ambas incorporaciones serán parte del programa a diario y se sumarán como dos voces más a las charlas descontracturadas que ofrece el ciclo.