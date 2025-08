Crisis en Radio con Vos: 28 desvinculaciones y cuatro programas levantados; cómo sigue la programación de la FM

La reestructuración de Radio con vos anunciada en las últimas horas sorprendió a todos. Esta mañana, Jairo Straccia y su equipo se despidieron al aire de la audiencia: su programa, Buenas tardes, China, no va más. Fue levantado de la programación. Otros tres programas corrieron la misma suerte: Todo marcha acorde al plan (con Tamara Pettinato y Nacho Girón); Que no panda el cúnico (con Ernesto Tenembaum, Noelia Barral Grigera, Iván Schargrodsky, Leandro Renou, Diego Iglesias y María O’Donnell) y Podría ser peor (con Nico Fiorentino y Maru Amabile).

Según pudo saber LA NACION, hubo alrededor de 28 desvinculados entre empleados de planta y contratados, tanto conductores como columnistas y productores. Entre ellos figuran la periodista y escritora Mariana Carbajal, que tenía una columna semanal con perspectiva de género y feminista en La inmensa minoría (el programa liderado por Reynaldo Sietecase) y el periodista Alejandro Rebossio, especializado en Economía.

Hoy a la mañana, los directivos de la radio publicaron un “comunicado oficial” en la cuenta de X de Radio con vos. Allí destacaron que las decisiones fueron orientadas “a garantizar su sustentabilidad económica y asegurar la continuidad de su propuesta periodística”. Hablan de “un escenario desafiante que atraviesa con dificultad toda la industria de medios”. Y, para evitar segundas lecturas, aclaran: “Radio con Vos no responde a ninguna militancia política”. Agradecen a los profesionales de la emisora y a la audiencia.

Durante las últimas semanas, el directorio de Radio con Vos tomó decisiones orientadas a garantizar su sustentabilidad económica y asegurar la continuidad de su propuesta periodística.



La reestructuración llega ocho meses después del cambio de mando en la empresa. En diciembre pasado, el empresario Gabriel Hochbaum compró el 70 por ciento de Radio con vos a Carlos Gorosito y a Benjamín Vijnovsky (de la sociedad Afakot), mientras que el 30 por ciento restante continuó en manos de Martín Kweller, de Kuarzo Entertainment.

En diálogo con LA NACION, algunos de los periodistas dijeron que el argumento que les dieron los directivos de la FM a la hora de comunicarles su desvinculación fue que no estaban al tanto de “la cantidad de deudas acumuladas cuando compraron la radio”, por lo que el panorama “era terrible” y necesitaban recortar costos “de manera urgente”.

Todos coinciden en que la comunicación de los cambios fue intempestiva y que no se imaginaban que iban a levantar del aire programas que habían comenzado entre marzo y abril, generados por la misma conducción.

Ariel Said, director de contenidos desde diciembre pasado, ratificó a LA NACION que el principal problema es económico. “Había una sangría importante”, describió. Y fue aun más preciso: “Había que tomar medidas drásticas que no podían esperar a fin de año para garantizar la sustentabilidad de la radio”.

Consultado por la cantidad de personas desvinculadas, Said detalló que, en numerosos casos, se trataba de columnistas que solo tenían espacio una vez por semana. Al respecto explicó que, en la gestión anterior, muchos de ellos iban con su propia pauta, ellos mismo acercaban los anunciantes para sus espacios. “La tanda [publicitaria] se compartía entre la radio, los conductores y los columnistas con su pauta. Entonces, necesitábamos liberar todo ese espacio para poder facturar nosotros. Por eso nos hicimos cargo de sus costos y les pagábamos nosotros”.

“No tiene que ver ni con la aptitud profesional ni con una cuestión de audiencias, es un tema netamente económico”, remarcó el director de contenidos. “La situación está difícil como en toda la industria... Los costos no daban”, añadió.

Según Said, los ciclos que se levantaron del aire eran “proyectos propios” que habían comenzado entre marzo y abril con la nueva gestión. “Por eso fuimos muy cuidadosos en cómo establecer el ajuste. Buscamos que no tocara a programas como el de Ernesto Tenembaum, Alejandro Bercovich y Romina Manguel, que son los más viejos de la radio”. También, contó que a Jairo Straccia “se le ofreció quedarse” como columnista de Tenembaum, lugar que ocupaba históricamente, pero que él no quiso.

Ernesto Tenembaum es una de las figuras principales de la radio

A Radio con vos, que tiene gran repercusión en las redes sociales y alcance entre periodistas, le cuesta crecer en audiencia: la medición total de junio presentada por Kantar Ibope Media ubica a Radio con vos en el puesto 13° entre las emisoras FM que transmiten de lunes a domingos las 24 horas.

Cómo va a continuar la programación

En cuanto a los pasos a seguir dentro de la reestructuración, el director de contenidos aseguró que van a ir “de a poco”. En reemplazo de Buenas tardes, China, que iba de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, seguramente habrá otro ciclo informativo “low cost”.

“Todavía no tenemos el formato, pero no va a tener las pretensiones de lo que era el programa de Jairo [Straccia]”, aclaró Said refiriéndose a los costos.

En lugar de Que no panda el cúnico (Ernesto Tenembaum y compañía), de lunes a viernes de 17 a 18, y de Todo marcha acorde al plan, que iba de lunes a jueves de 20 a 22 con Tamara Pettinato y Nacho Girón, se adelantó el programa de Romina Manguel, No dejes para mañana, de las 18 a las 17 horas.

“Después había un segmento loteado (pago, con artística ajena a la radio), que en vez de salir a las 22 va a salir a las 19, y luego de las 21 vamos a pasar música”, explica Said.

