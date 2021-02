Eduardo Feinmann, contra el uso político de la vacuna del Covid-19: “No es de La Cámpora”

Eduardo Feinmann se sumó al rechazo que generó la utilización política de la vacuna contra el coronavirus por parte de organizaciones ligadas al oficialismo en la provincia de Buenos Aires. “Es impúdico e inmoral”, afirmó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia).

El periodista se refirió a las imágenes que circularon por redes sociales que muestran precarios puestos en la calle con carteles que invitan a la gente a anotarse para recibir la vacuna contra el coronavirus, con banderas con el logo de La Cámpora, la organización política liderada por el diputado bonaerense Máximo Kirchner.

“Veo una foto con una bandera de La Cámpora muy grande que dice Avellaneda, una mesa y un cartel muy pedorros, esto no lo vi en ninguna parte del mundo. Te inscriben para la vacuna del Covid-19, esto lo tomo como una utilización política de la vacuna. Es inmoral e impúdico”, dijo Feinmann, y exclamó: “¡Las vacunas no son de La Cámpora, son del Estado! ¡La vacuna es de la gente, no de La Cámpora!”.

Acá con la recomendación y experiencia de los “profesionales” de la salud, del gobierno de científicos. pic.twitter.com/97jGTfedhY — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 31, 2021

“Los tres primeros lugares para anotarse como voluntario (para recibir la vacuna) son un local de La Cámpora, otro del Frente de Todos y otro de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella. Es de una obscenidad... como cuando usaron las donaciones de la gente en las inundaciones de La Plata con la pechera de La Cámpora, cuando Andrés Larroque hizo echar a Juan Micheli de la TV Pública porque osó preguntarle por qué usaban las pecheras de La Cámpora”, recordó Feinmann.

En ese sentido, el conductor criticó en duros términos al gobierno nacional por haber dicho “que para fines de enero iba a haber 5 millones de personas vacunadas”.

“¿No les da vergüenza? Le pregunto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ¿no le da vergüenza ser tan mentiroso? Al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ¿no les da vergüenza ser tan mentirosos? ¿Se creen que somos todos pelotud...s? En serio, en serio”, concluyó.

LA NACION