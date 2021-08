“Es un depredador”: una amiga de Pampita se metió en la ruptura entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Una de las mejores amigas de Pampita se metió en la ruptura entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Fue Paula Galloni, que habló en el especial de Intrusos y reveló detalles que podrían comprometer al actor chileno.

Galloni comenzó argumentando: “Yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque, en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él. Le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho ‘callate’ o algo así. Entonces. a partir de ahí, ella dijo: ‘Me muerdo la boca antes de hablar’”.

Respecto del motivo de la ruptura actual con la China, Galloni se refirió a un aspecto de la personalidad del actor: “A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez y es la primera vez que trabajan separados en la Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador”.

Después de que Vicuña confirmara el fin de la relación con la China, hubo rumores sobre una supuesta infidelidad de ella con el trapero Wos. Pero apareció Marcelo Polino a negar todo luego de haber hablado con la protagonista de la historia. Así, contó que la actriz le dijo que “están inventando un montón de cosas” y aclaró: “No pasó nada, seguimos siendo familia. Estamos en paz, no hubo terceros en discordia”. El periodista subrayó que “lo del rapero dice que es mentira”.

Días antes de separarse de Benjamín Vicuña, la China Suárez citó a Wos en un posteo y el actor le respondió con un comentario Instagram

