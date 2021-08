La nueva vida de Victoria Vannucci: de cazar animales a abrir un restaurante vegano

Victoria Vannucci le puso fin a su relación con Matías Garfunkel y comenzó una nueva vida en Estados Unidos. Lejos de la polémica por la caza de animales en un safari, cambió rotundamente su filosofía e incluso abrió un restaurante vegano llamado “Pachamama”.

Entrevistada por Locale Magazine, una revista norteamericana, la empresaria dio detalles de cómo se dio su cambio de ideología, en qué se basó para la creación del restaurante y cómo vivió el escándalo internacional por las imágenes junto a los animales cazados.

“Cuando me vi en esas fotos me di cuenta de que era hora de un cambio serio. Fueron tres años de trabajo duro y honestidad”, expresó. “Matías [Garfunkel] venía de una familia donde la caza era algo que solían hacer. Estábamos comprometidos y cuando me invitaron fui, aunque yo jamás le disparé a nada”, completó.

Acorde a sus palabras en la entrevista, eso la llevó a replantearse su alimentación a tal punto de hacerse vegana y consumir solamente los alimentos que cosecha en su huerta. Ese fue su disparador. Un día se encontró junto a su hija, compartiendo un momento cotidiano que, según ella, le dio una idea.

Pachamama, el nuevo restaurante de Victoria Vannucci en San Diego, California, Estados Unidos Pachamama

Al darle una manzana a la pequeña se dio cuenta “de que no solo le estaba dando comida, estaba transfiriendo amor y energía a partir de un ingrediente que viene de la Madre Tierra”. Ese juego de palabras hizo realidad a “Pachamama” cuyo significado es, justamente, Madre Tierra y es el nuevo restaurante 100% vegano que Victoria Vannucci abrió en San Diego.

Su nuevo proyecto

Inspirada en la cocina de la región amazónica de América del Sur y asociada con el chef estadounidense Ernesto Moreno, puso en marcha la creación de una empresa gastronómica cuya cara es el ya mencionado “Pachamama”.

“Se enfoca en darle a nuestra comunidad una experiencia del Amazonas a través de la belleza y vitalidad de su cocina y cultura”, le explicó a Locale Magazine. “No debería ser una experiencia ‘única’ o ‘de vez en cuando’. Queremos que la gente venga a comer todos los días”, agregó.

Con sus puertas ya abiertas, Victoria Vannucci dejó atrás un pasado movido y una polémica internacional para que sea su restaurante la cara de la transformación que vivió en estos años. Mientras tanto, sus redes son testigo del cambio y desde el estado de California comparte sus recetas veganas, sus escapadas a la naturaleza y difunde la nueva filosofía que adoptó.

LA NACION