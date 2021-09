El tenso cruce entre Ernesto Tenembaum y el hijo del “Pata” Medina: “Te fue mejor que al 99,8% de los argentinos”

Mientras crece la tensión en el gremio de la construcción platense entre Juan Pablo “Pata” Medina y uno de los jefes de la barra brava de Estudiantes, César Trujillo, por el control de Unión de Obrera de la Construcción (Uocra), el periodista Ernesto Tenembaum dialogó con Agustín Medina, hijo del jefe sindical, quien salió a defender a su padre y protagonizó un fuerte cruce con el conductor de Radio con vos. “No somos carmelitas descalzas, no meamos agua bendita”, dijo cuando le recordaron que estaba procesado por un ataque con arma de fuego.

“Pata” Medina fue preso el 26 de septiembre de 2017 después de atrincherarse por algunas horas en la seccional de la Uocra de La Plata. Desde entonces, Iván Tobar, otro de los jefes de la barra brava de Estudiantes, armó una agrupación dentro del gremio y comenzó a obtener puestos de empleo en las grandes obras platenses y de Ensenada. Así comenzó la disputa con los hijos de Medina, que habrían dirimido las diferencias “a los tiros” durante los últimos tiempos.

“En 2017 a mi padre le arman cuatro causas de forma simultánea, agarradas de noticias mediáticas, es el famoso lawfare, se cayeron tres causas. La última hace cuatro años, estamos esperando el juicio, el principio de inocencia fue violado el día uno porque lo voltearon al ‘Pata’ para adoctrinar al sindicalismo argentino, hasta que apareció un compañero que tiene huevo como Pablo Moyano”, comenzó Agustín. “Luego de la detención arrancó la precarización laboral, si el cuco era el ‘Pata’, ¿dónde está la lluvia de inversiones en La Plata? Lo que llegó acá es la precarización laboral”, agregó.

En ese momento, el periodista Gustavo Grabia, que participaba de la entrevista, le dijo a Medina: “Pero ustedes no viven como los obreros que representan, tienen siete propiedades, casa en Cariló, un Audi, no digo que sea un delito, pero tienen un nivel de vida superior a sus representados. ¿Qué trabajador tiene una casa en Cariló?”.

“Vos decís lo que querés”, respondió Medina. “El Audi lo compré en 2016. Trabajo desde los 18 años y tengo 31. No tenemos nada que ocultar a los trabajadores”, añadió.

“No es que ningún trabajador de la construcción tiene un Audi, casi ningún argentino tiene uno, a vos te fue mejor que al 99,8 por ciento de los argentinos. A los 31 años tenés auto y casa en Cariló”, intervino Tenembaum.

“La casa es de mi papá, tiene 46 años de trayectoria gremial, ¿qué le vas a reclamar? ¿Tiene que ser pobre un dirigente gremial? Si no sabés lo que gana un trabajador constructor acá. Gana 150 mil pesos por quincena. Aunque no lo puedas creer, ese es el trabajo que hizo el ‘Pata’ Medina”, respondió Agustín.

“¿Y muchos de ellos tienen un Audi y casas en Cariló?”, repreguntó Tenembaum. “Es un Audi 2013 que estaba valuado en 750 mil pesos. Al día de hoy, con el quilombo económico que dejó Mauricio Macri, ahora vale cuatro palos y medio. Te voy a pasar el número de patente así te fijas la deuda que tiene que no la podemos pagar”, dijo el hijo de Medina.

Cuando fue el momento de conversar sobre la detención de su papá, ocurrida en 2017, Grabia comentó: “La causa decía que tu viejo los extorsionaba (a los empresarios) para contratar los servicios”.

Juan Pablo "Pata" Medina en su casa de Ensenada silvana colombo - LA NACION

“Lo tienen que comprobar. Eso lo dice Fernando Magno (Presidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires), de una cámara empresarial, se hace el víctima, decía que Medina era mafioso”, detalló Agustín.

En este punto, Grabia le preguntó: “¿Por qué resuelven todo a los tiros en La Plata?”. El hijo de Medina lo negó: “El ‘Pata’ no estuvo en cana por homicidio ni por narcotráfico, ¿de qué estamos hablando? Somos trabajadores, nuestra pelea es contra el empresariado que ve al trabajador como el que atenta contra sus intereses económicos”.

“¿Vos manejaste armas en algún momento? ¿Aunque sea para defenderte?”, preguntó Tenembaum, pero ante la negativa, Grabia insistió: “Tenés una causa y estás procesado por ataque con arma de fuego”.

“Estoy procesado. No estoy con arma en ningún video. Ustedes quieren que diga que somos mafia. Gustavo me prendió fuego como los muñecos de fin de año. Nosotros no somos carmelitas descalzas, no meamos agua bendita. Acá están apoyando que se instale un narco”, respondió Medina, en alusión a los barra bravas de Estudiantes, y volvió a negar haber estado armado ni acompañando de “gente con ametralladoras”.

“Hemos llegado a las piñas, pero más que eso no”, remarcó. “Espero que la Justicia esté escuchando y que haga algo con el tema del narcotráfico en la región platense para garantizar la paz social y laboral”, remarcó Medina y se despidió con un agradecimiento al hijo de Hugo Morano: “Que Dios lo bendiga y que lo ayude a tener un lugar en la CGT nacional”.