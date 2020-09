Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

Cuando el gremio de actores está en alerta, y los medios virtuales se han convertido en la única salida de muchos para poder atravesar la pandemia, Enrique Pinti busca reinventarse. Mientras prepara un nuevo espectáculo vía streaming junto a Marcelo Polino, el actor pasó por el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) para tamizar la realidad a través de su ácida mirada.

"Decir que el virus no existe es la negación del horror -comparó Enrique-. Yo no soy pesimista, pero sí un poco fatalista; dije 'esto va para largo'. Cuando no solamente no hay vacunas, sino que ni tampoco hay remedios no tenés con qué contrarrestar. Entonces el problema no es de una droga, sino de tu conducta, y tu conducta no puede mantenerse en el tiempo de esa manera. La gente tiene que trabajar, tiene que salir".

Pero el actor no se quedó mucho más en el tema, sino que enseguida decidió correrse de la pandemia en sí para centrarse en el tratamiento que de ella hacen los medios: "Hace 40 años, con cuatro canales de televisión, teníamos que esperar lo que decía el gobierno de turno. Teníamos menos información, lo cual es malo para un lado pero bueno para el otro. Porque hoy hay tal multiplicación de medios que cualquiera escribe cualquier cosa y llega a cualquiera. Esto es muy delicado, se trata de la vida de la gente, y tanta información contradictoria te vuelve loco. Te angustia muchísimo".

Conocido por su alergia a la tecnología -no tiene celular, internet o computadora- pero sí televisión, Pinti sorprendió con su relación con los programas periodísticos: "Miro televisión, pero los programas de opinión me tienen podrido. Voy a cumplir 81 años, y tengo los huevos por el piso, y por Zoom menos todavía, querés meter un bocadillo y no hay manera, y cuando te sale un pensamiento se entrecorta porque las comunicaciones son espantosas. No quiero pasar por eso. Yo no me porté tan mal en la vida como para que me bombardeen por todos lados".