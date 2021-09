Ernesto Tenembaum: “Macri le está dando un bailongo a Cristina que es humillante”

Ernesto Tenembaum realizó un repaso de los resultados electorales de los últimos 14 años y concluyó que, “en la pelea contra Cristina Kirchner, Mauricio Macri le está dando un bailongo que es humillante”.

“Lo que voy a decir, para quienes tienen una visión crítica de Macri, es un poquito chocante, pero puede ser demostrado en términos numéricos muy categóricos”, dijo Tenembaum. “Cuando se dice que Cristina es una gran política y que Macri es un nabo, yo revisaría esos conceptos, tal vez sea así, o tal vez sea al revés”, consideró el conductor de Radio con Vos.

“Desde el 2007, cuando Cristina Kirchner asume la presidencia de la Nación y Macri la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cristina y Macri se enfrentaron siete veces. Cristina venía con una Ferrari, que es el peronismo, y Macri con un ‘fitito’ del año ‘60, que era el PRO solo en CABA”, recordó el periodista, y añadió: “Había un archipiélago de dirigentes sueltos y nadie le hacía frente al peronismo”.

"De las últimas 7 elecciones, Macri le ganó 5 a Cristina”, subrayó Ernesto Tenembaum Archivo

“En 2009, Macri se alía con Francisco de Narváez y Felipe Solá, a quienes odiaba, y le gana a Cristina, 1 a 0; en 2011, Cristina se presenta como presidenta, Macri iba a ser candidato a presidente y como perdía, se retira; es un triunfo de Cristina, 1 a 1; en 2013, Macri apoya a Sergio Massa en la Provincia de Buenos Aires, que le ganó a Cristina, 2 a 1; en 2015, va Macri como presidente y le gana al candidato de Cristina, 3 a 1; en 2017, Macri pone a Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires contra Cristina, y gana Bullrich, 4 a 1; en 2019, Cristina pone a Alberto Fernández y en el peor momento de Macri, que hace una gran elección, le gana Cristina, 4 a 2; en 2021, Macri deja que Horacio Rodríguez Larreta arme todo, aparece al final, y vuelve a ganar. O sea, el del ‘fitito’ le gana a la Ferrari, 5 a 2, explicame con esos números que Cristina es el centro de la política y no Macri”, remarcó Tenembaum.

En ese sentido, el periodista criticó a los dirigentes que le piden a Alberto Fernández que “‘hay que hacer más cristinismo porque van a la derrota”, como Fernanda Vallejos y Andrés Larroque. “¿De verdad el campo nacional y popular tiene que hacer más cristinismo? ¿O Cristina ha llevado al peronismo a una serie de derrotas que el peronismo no conocía en su historia?”.

Ernesto Tenembaum: "Macri le está dando un bailongo a Cristina que es humillante"

“Yo revisaría el tema de quién es el culpable, pero no iría sólo contra Alberto Fernández como único culpable, porque van a sacrificar al presidente y va a ser peor. De nuevo, de las últimas siete elecciones, Macri le ganó 5 a Cristina”, subrayó.

“Hay alguien que es pícaro y hay alguien que no es pícara, hay alguien que es zorro y hay alguien que no; que grite más y tenga más carisma cuando habla, no quiere decir que sea mejor política. El otro tiene una cosa de picardía. Esto no quiere decir que le dé para volver a ser presidente, pero en la pelea contra Cristina, Macri la baila a Cristina, le está dando un bailongo que es humillante”, caracterizó.

“Sé que a mucha gente le duele porque la quiere a Cristina, pero es lo que está pasando, y la mayoría del pueblo le está diciendo una y otra vez que no”, dijo y finalizó: “El peronismo, de esta manera, está en un camino que andá a saber dónde termina en dos años”.