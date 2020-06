Facundo Arana se suma a Radio Nacional con programa propio: En el aire

Facundo Arana pasa de Instagram al éter: estrena En el aire, por Radio Nacional Crédito: Alejandro Guyot

RADIO

Facundo Arana lleva su En el aire a Radio Nacional

Lo que empezó para Facundo Arana como una distracción durante sus medianoches en medio de la cuarentena, como conversar con sus seguidores de Instagram mientras contaba anécdotas, respondía preguntas y pasaba música, será un ciclo radial. Este ciclo de una hora, que se emitirá los sábados y domingos de 1 a 2 de la madrugada por Radio Nacional AM 870 -y sus 50 emisoras en todo el país- llevará el nombre de En el aire , al igual que el unipersonal que protagonizó en los últimos años, y el disco de su banda. Según pudo saber LA NACION, la fecha tentativa de inicio sería el sábado 18 de julio. Arana hará el programa desde su casa en Tigre, y se podrá ver desde su cuenta de Instagram vía #InstagramLive. Será un programa personal, con relatos, historias y música con la participación de sus seguidores. Mientras tanto, Arana estrenó una ficción en esa misma red social llamada 2 minutos contigo , mientras espera como tantos actores argentinos poder volver a la actividad sea en teatro, cine o TV .

RQP ARGENTINA volvió al aire en una nueva frecuencia

A un año y tres meses de su abrupto final , RQP ARGENTINA volvió al aire. La FM de Albavisión (también a cargo de ASPEN 102.3 FM y FM LIKE 97.1) podrá escucharse en FM 89.5 (ex Arpeggio) y si bien todavía no fijaron la fecha oficial de inicio de su programación, ya dieron a conocer su nueva frecuencia a través de las redes sociales. La emisora apostará a los éxitos de todos los tiempos de parte de los artistas y a las bandas más importantes del rock, reggae y heavy metal de la escena argentina e internacional. Cabe recordar que hasta marzo de 2019, RQP se emitía por la FM 104.3 (hoy FM Continental) en dúplex con AM 590 Continental.

Humberto Grondona se sumó a la Distancia Social de Radio Colonia

El entrenador y dirigente de fútbol Humberto Grondona, hijo mayor de Julio Grondona, se sumó los martes y viernes a la mesa de Distancia social ( lunes a viernes, de 21 a 23, por AM 550 Radio Colonia ), junto a Alejandro Cupito, Matías Alé y José Chatruc. Grondona no solo hablará de fútbol, sino que aportará información del mundo del deporte en todos sus ámbitos. Distancia social es un magazine de actualidad, debate de los temas del día, con pasos de humor y espacio para entrevistas producido por SUN Productora.

River y Boca en los domingos de Del Plata

Mientras siguen buscando conductor/a para la segunda mañana, en el horario de 9 a 12, y a la espera del regreso del fútbol, River y Boca tienen sus ciclos los domingos en Radio Del Plata AM 1030: Atilio Costa Febre hace su River monumental de 16 a 18 (este año celebra sus treinta años en el éter) y, a continuación, Martín Souto y Sebastián Sellaro hacen Somos Boca, de 18 a 20.

Dionisio de Héctor Oliboni cumplió 20 años en La Tribu

Con el comienzo de este inusual invierno en Buenos Aires, se cumplen 30 años en el aire de Dionisio , el programa de Héctor Oliboni que se emite los lunes, a las 21, por FM La Tribu 88.7. El mismo, se emite desde junio de 1990, entre los más antiguos de la radio argentina, y con seguridad entre los de contenido exclusivamente teatral.