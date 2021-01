Gastón Pauls llega a Crónica TV con un ciclo sobre las adicciones

Gastón Pauls conducirá Seres libres a partir del 1 de febrero

TELEVISIÓN

Gastón Pauls llega a Crónica TV

Desde el 1 de febrero, el actor Gastón Pauls se sumará a la pantalla de Crónica TV. Pauls estará al frente de Seres libres, que se verá en vivo en el horario de las 22. El ciclo, de una hora de duración, tendrá una entrevista central a reconocidos artistas de nuestro país que atravesaron algún tipo de adicción y que darán un crudo testimonio de su proceso de recuperación. Además, se presentarán informes semanales con relatos de personas de todos los estratos sociales y las consecuencias profundas que han marcado en sus vidas las adicciones. Este programa de servicio, intentará abrir un espacio de diálogo y contención de los televidentes. El programa, tendrá tres bloques principales: un vivo en el que Gastón irá contando parte de su experiencia, una entrevista central con personas conocidas del medio que relatarán su pasado y presente en relación con la adicción: Fabiana Cantilo, Juanse, Andrea Rincón, Toti Ciliberto, Leo García, entre otros. Por otra parte, también se verá una serie de informes en exteriores con adictos en recuperación, que cuentan sus experiencias.

RADIO

Adrián Puente, por partida doble en CNN Radio

Esta semana se terminó de definir la programación 2021de CNN Radio AM 950. Finalmente, tras la salida de Luis Majul (que comenzará en febrero en Radio Rivadavia AM 630, en el horario de la primera mañana, de 6 a 9), María Laura Santillán conducirá La mañana de CNN, de 10 a 12. El envío que solía conducir Santillán, El tema del día, de 12 a 13, estará a cargo de Adrián Puente, quien no dejará Al fin y al cabo, de 20 a 22.

RADIO

Fernández Llorente, nuevo presidente de Radio del Plata

El periodista Antonio Fernández Llorente es el flamante presidente de Radiodifusora del Plata S.A. (Radio del Plata AM 1030) e Isabel Albina García, titular de Barboza SRL, fue designada Directora Suplente, así se desprende la publicación efectuada en el Boletín Oficial. García es además la titular de la sociedad Barboza S.R.L., sociedad que adquirió la emisora a Electroingeniería en noviembre de 2020.

RADIO

Dicen que dicen llega a Radio Con Vos

El clásico radial Dicen que dicen, con Alberto Lotuf, vuelve al aire los sábados de 10 a 12. En este 2021 el ciclo se emitirá desde el 13 de febrero a través de Radio Con Vos, 89.9 FM. El tradicional programa, que lleva 16 años al aire, cuenta además con Ezequiel Navarro en la locución, con Alicia Petti como columnista de espectáculos; el Profe Pellegrini, en Deportes; Federico Smith, en industria automotriz y Carolina Suárez en consumo, bajo la producción de Cristian Solís.

RADIO

Acqua y Planet Music, las radios más importantes de Pinamar

Durante este verano, Acqua 96.5 FM tiene sus estudios en el parador Kota Beach en Pinamar Norte, donde la emisora trasmite en vivo desde la playa de lunes a domingos, desde las 10 hasta las 22. Además, FM Planet Music 99.5 mantiene un convenio con importantes paradores de Pinamar para sintonizar la radio mientras que Planet Music, que se define como "un viaje musical con el mejor sonido", está dirigida un público de adultos contemporáneos. Ambas radios tienen además presencia en Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell.

