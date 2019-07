Gisela Marziotta deja su lugar en la radio por la política

El ciclo Las últimas noticias queda en manos de Darío Villarruel

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 00:01

Como es sabido, ya está confirmado que tanto Gisela Marziotta como Luis Rosales dejarán por un tiempo el periodismo para dedicarse de lleno a sus respectivas precandidaturas. Marziotta es precandidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la fórmula del Frente de Todos que encabeza el actual presidente de San Lorenzo, Matías Lammens. La periodista se tomó unos días de vacaciones tras el anuncio y previo al inicio de la campaña. Su ciclo Las ultimas noticias, en el regreso de La 750 AM, de 18 a 20, quedó a cargo de quien era su co-conductor, Darío Villarruel. Será el (sin dejar Radio 10 AM 710 ni C5N) quien seguirá al frente del ciclo con Julián Guarino, Luis Bremer, Guadalupe Cuevas y Lucia Capozzo.

Otro periodista que dejo su rol en radio La Red AM 910 y la señal de noticias A24 es el especialista de internacionales Luis Rosales. El mendocino es precandidato a vicepresidente en la fórmula con José Luis Espert y su lugar en El Noticiero A24, que conduce de 19 a 22 Eduardo Feinmann, será ocupado por Natasha Niebieskikwiat, quien dejó El diario de Mariana, de eltrece. En Feinmann 910, en la segunda mañana de radio La Red, Rosales no tendrá reemplazo, y llegado el caso de que se necesite un analista internacional saldrá vía telefónica.

Televisión

La Voz Argentina, en 2020. En los últimos días la cúpula de Telefe término de diagramar la programación del segundo semestre de este 2019, y al ver que en materia de rating vienen muy bien posicionados, decidieron no forzar o apurar ciclos que tenían pensados, ya que "no hay necesidad de estrenar todo", dijeron. Por esa misma razón, quedó en la carpeta de la programación 2020 la nueva temporada del reality que conduce Marley, La voz Argentina. Ante esta novedad, habrá que esperar quiénes serán los tres artistas que podrían ser parte del jurado. Entre los nombres barajados figuran Lali Espósito, Axel, Tini Stoessel, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti. Quienes sí se aseguraron una nueva temporada desde este mes son Paulo Kablan y Mauro Szeta con el ciclo Relatos criminales, que se emite los domingos a las 16.15 por esa pantalla

Radio

Con experiodistas de Del Plata, Colonia estrenó programación. Carlos Polimeni y Roberto Caballero dejaron el viernes pasado Radio del Plata AM 1030. Ambos periodistas, junto a Cynthia Ottaviano, se fueron de la AM 1030 para migrar a la histórica Radio Colonia AM 550. Desde esta semana Ottaviano conduce Volver a las fuentes, de 6 a 9; Caballero está al frente de Caballero de día, de 9 a 12, mientras que Carlos Polimeni conduce La tarde con Carlos Polimeni, de 14 a 17.

El cine en la 750 está en La Autopista del Sur. La autopista del sur se encuentra al aire desde hace más de nueve y actualmente se emite todos los sábados, de 20 a 22, por La 750 AM, con la conducción de Fernando Juan Lima, Sergio Napoli y Maia Debowicz. El programa se dedica íntegramente a la actualidad del cine nacional e internacional, tratando de acercarlo a todo tipo de público: quienes saben y gustan del cine, pero también quienes no y tienen curiosidad e interés por el séptimo arte.

Metro y Mitre fueron premiadas en el Festival de Radio de Nueva York. Una vez por año periodistas, artistas y todo tipo de trabajadores de radio se encuentran en los Premios New York Festival, donde compiten programas de varias partes del mundo. Por Argentina, el ciclo Perros de la calle, de Metro 95.1 FM fue premiado con un trofeo de plata, por una entrevista a Leonardo Menghini, tío de Lucas Menghini y abogado en la causa por la tragedia de Once. Por su parte, Mitre AM 790 ganó un trofeo de Bronce en la categoría Mejor Documental Digital, por el documental "La caída de un vicepresidente", que fue emitido en el programa conducido por Nicolás y Miguel Wiñazki, La noticia deseada.