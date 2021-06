La docente de Santa Cruz que niega el coronavirus se cruzó con Reynaldo Sietecase: “Usted es un atrevido”

La maestra santacruceña Rosa Razuri, quien les dijo a sus alumnos que “el coronavirus no existe”, reafirmó sus dichos durante una entrevista radial. “El Covid como tal no existe, porque no fue aislado. Y esto lo dije en el marco de un debate, durante una clase”, indicó en diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos. “Yo creo que existe un virus que no está identificado, y como no está aislado no se puede hacer una vacuna”, agregó.

Hasta ayer, Razuri daba clases de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial N° 7 de la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, pero tras sus dichos fue apartada y se le inició un sumario administrativo.

“Me notificaron que me habían apartado del colegio y me iniciaron un sumario administrativo. Es evidente que el Consejo de Educación toma esta medida porque soy opositora al gobierno kirchnerista”, argumentó Razuri. Todo comenzó cuando la maestra sostuvo frente a sus alumnos de entre 14 y 15 años que “el Covid-19 no existe”. Después, durante una reunión por Zoom con madres y padres, defendió sus declaraciones, lo que generó varios cruces y aumentó la tensión entre los integrantes del encuentro virtual, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Cuando le preguntaron si tampoco creía en la eficiencia de las vacunas contra el coronavirus, ella respondió que “no”. “Lo dicen médicos y científicos. Aparte de los Médicos por la Verdad, lo dijo el científico Luc Montagner y el premio Nobel César Milstein había opinado en ese sentido”, afirmó.

Sorprendido, el periodista quiso saber cuándo Milstein había dicho eso. “El año pasado”, respondió la docente. “Eso es difícil porque Milstein murió en 2002”, aclaró Sietecase. En este punto, Razuri se rectificó y dijo que, en realidad, quien había negado la existencia del Covid había sido “el doctor Miroli que era del equipo de Milstein”.

“En el mundo hay un golpe de Estado, esto es algo mundialista. Se suprimieron las garantías constitucionales, no hay Estado de Derecho. En este momento, a los ciudadanos nos han restringido todas las garantías constitucionales”, expresó la docente. Sin salir de su asombro, el conductor de La inmensa minoría le consultó “quiénes eran y por qué lo hacían”.

“Es el nuevo orden mundial y son unos cuántos, como George Soros, Henry Kissinger, Bill Gates, los Obama y los Clinton, los Rockefeller, es un proyecto político y religioso, donde también está Bergoglio (por el Papa Francisco)”, describió ella.

“Profesora, menos mal que la han suspendido, perdóneme que se lo diga”, contestó Sietecase. “No lo perdono. Usted es un atrevido, porque cada uno es libre de pensar y de opinar. No comparto lo que usted dice y está en todo en su derecho”, replicó.

“No es una discusión sobre libertad de expresión”, dijo Sietecase. “Sí lo es, usted quiere imponer un pensamiento único. ¿Por qué hace callar a los que pensamos distinto?”.

“Me alegro que la suspendan porque usted enseña cosas que no son ciertas”, la despidió el conductor. “Usted dice que estas cosas no son ciertas, y esa es su opinión”, finalizó la docente.

