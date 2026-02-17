Laura Di Marco se prepara para debutar en Continental

Tal como había adelantado LA NACION a fines del año pasado, Laura Di Marco se integra formalmente a la programación 2026 de Radio Continental, emisora que forma parte del Grupo Octubre desde febrero de 2025.

El nuevo ciclo, que debutará el próximo lunes 23 bajo el nombre #DiMarcoEnContinental, ocupará la franja del regreso de 16 a 18 h. La conductora de LN+ estará acompañada por Osvaldo “Bebo” Granados en economía y actualidad, Gustavo “El Tigre” Medina en información deportiva y Rosana Pagani en locución y espectáculos.

El debut de Di Marco se suma a una serie de movimientos estratégicos que la radio implementó para este año. Entre ellos se destacan con gran repercusión el regreso de Daniel López (de 5 a 6) con el clásico Primera Hora; el nuevo horario de Fernando Carnota, quien lidera Juntos en Continental de 7 a 10, y la incorporación de Fernando Mancini con #Mancini590 hasta las 14.

Tras el programa de Di Marco, Eduardo Serenellini continuará al frente de Pulso Continental de 18 a 20, alternando con las tiras de Fútbol Continental (de 14 a 16 y de 20 a 22). La otra gran novedad de la AM 590 se da por las noches, de 22 a 0, donde la astróloga Jimena Latorre conduce el ciclo Santas brujas.

Con esta apuesta, Continental busca consolidar su audiencia combinando figuras de trayectoria, análisis político, deportes y el histórico servicio informativo de Chacra Aaro, que mantiene su espacio matutino con Alejandro Cánepa y Carina Rodríguez de 6 a 7. Durante los fines de semana se destacan ciclos como La hora del campo, sábados de 6 a 10 con Alejandro Cánepa, Campeones (de 16 a 17), Fútbol Continental (de 17 a 21) y Sábado sport (de 21 a 0); mientras que los domingos continúan Campeones (de 8 a 15) y Fútbol Continental (de 15 a 23).

Now FM se prepara para su relanzamiento

De no mediar cambios, el lunes 2 de marzo FM Now 97.9 relanzará su grilla con nuevos ciclos periodísticos. Actualmente, la emisora cuenta con una programación musical que combina hits de los años 90 y 2000 con servicios de actualidad, clima y tránsito.

Tras confirmarse que Juan Pablo Varsky estará al frente de la segunda mañana (de 10 a 14), se conocieron más detalles sobre la emisora, de la que también formarán parte Paulino Rodrigues, Julieta Tarrés y Diego Sehinkman.

Según pudo saber LA NACION, Julieta Tarrés abrirá la primera mañana, de 6 a 8. Luego, el periodista y conductor de LN+, Paulino Rodrigues, liderará la franja de 8 a 10, espacio al que también se sumará Tarrés. Por su parte, Diego Sehinkman estará a cargo del horario de 17 a 20; el segmento de 14 a 17 permanece, por el momento, sin confirmación.

Diego Sehinkman Captura TN

Cabe recordar que Now pertenece al grupo de radios FM de Kuarzo Producciones, que también integra Urbana Play 104.3 y posee una participación en Radio Con Vos 89.9. La emisora, que está al aire desde hace poco más de un año y medio, se encuentra a cargo del tridente compuesto por Andrés Pandiella (director General), Pablo Zuca (coordinador artístico) y Majo Echeverría (musicalización y curaduría), mismo equipo que lideró la “era dorada” de FM Metro 95.1 —hoy MPH (Metro Power Hits)—, perteneciente al Grupo Alpha Media desde 2021.

Esta nueva etapa busca consolidar una propuesta innovadora que combina comunicadores líderes con una fuerte apuesta tecnológica. El formato será de Radio + TV Streaming, siguiendo el modelo de Urbana Play (junto al canal KZO) y del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos (junto a Mix TV). El objetivo de la empresa es alcanzar a la audiencia a través de todos los soportes digitales y analógicos disponibles; de hecho, ya cuenta con una repetidora en la ciudades de Pinamar y Cariló en la FM 102.7.