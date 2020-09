Lizardo Ponce aseguró que Mario Pergolini lo "bajó" de un programa que iba a conducir en Radio Vorterix

16 de septiembre de 2020 • 13:47

Esta semana, Lizardo Ponce, estrella del Cantando 2020, se iba a sumar a la conducción del ciclo radial Generación perdida, que conduce Santiago Maratea y Sofía Carmona por Vorterix. Sin embargo, su incorporación -que se debía a la ausencia de la conductora por unos días- se suspendió a último momento, y el influencer apuntó directamente al dueño de la emisora, Mario Pergolini.

"Un rato antes de empezar me bajaron", reveló Ponce, quien enseguida aclaró que fue el mismo Pergolini el que tomo la decisión. "Lo escuché a Mario que dijo que Santi y yo tenemos otro lugar para hacer lo que hacemos, que es en las redes, que en Vorterix eso no va", explicó.

Sorprendido por esta decisión de último momento, Lizardo advirtió que ya tenían todo armado y que "iba a estar muy bueno". "Me hubiese encantado hacerlo. Claramente en un programa de radio no íbamos a hacer lo que hacemos en las redes, sino que íbamos a ir por el lado de la conducción. Yo soy periodista y estoy preparado para eso. De hecho lo hago todos los domingos en Vale 97.5 con Lourdes (Sánchez) y "Momi" (Giardino)", indicó molesto.

Tras aclarar que no conoce a Pergolini ni pudo hablar con él, el periodista señaló que le gustaría estar en Vorterix: "Entiendo que es el dueño de la radio y es su decisión. Ojalá en algún momento cambie de opinión porque la dupla con Santi me divierte mucho y me gustaría estar", expresó y mirando a cámara suplicó: "Mario, un día dejáme ir por lo menos".

"Ya lo estábamos armando, teníamos invitados, iba a estar bueno el programa. Somos dos personas responsables, más allá de las redes. Lo íbamos a hacer bien", concluyó decepcionado.