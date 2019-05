Nancy Pazos se suma a la segunda mañana de La 990

La periodista, al frente de la emisora de 9.30 a 12 Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Finalmente la AM del Grupo Alpha Media, La 990, definió como será su programación diaria a partir del 6 de mayo. En la grilla se destacan ciclos periodísticos y deportivos. Al ya clásico 990 Express, de 6 a 7 con Gustavo Romero, se sumaron Mauro Viale de 7 a 9, con El Gíglico; 990 Express, de 9 a 9.30, con Romina Zuasnabar y Gustavo Romero; Nancy Pazos , de 9.30 a 12, con MarcaPazos.

Al mediodía, de 12 a 14 se mantiene Fernando Niembro con De una con Niembro. Por la tarde, la gran novedad es Santo Biasatti, de 14 a 16 con Contacto directo. Para la franja del regreso a casa y tras la salida de Fabián Doman ( que pronto se sumará a América como conductor de Intratables): Rosario Lufrano con Hay otra historia, de 16 a 18. A las 18 será el turno de Mundo Sports, con Cesar Santomauro.

Fernando Niembro también se incorporó este año a un clásico como Estamos motivados, de 19 a 21, junto al Bambino Veira y equipo; mientras que, de 21 a 22, continúa El show del gol con las transmisiones del fútbol. Para el cierre, de 22 a 24, Musical 990.

Televisión

Bobby Flores conduce un noticiero de música por la Televisión Pública Argentina

Continuando con la fuerte renovación de su programación, la Televisión Pública Argentina estrenó esta semana un noticiero musical denominado Re, conducido por Bobby Flores , de lunes a viernes de 23.30 a 0. En treinta minutos se presentan las noticias más importantes de la escena de la música local, regional e internacional, junto a la locutora Trini López Rosende y los músicos Pipi Piazzolla y Camilo Carabajal.

Radio

El Tango en el cine cumple 10 años en La 2 x 4

Próximo a cumplir diez años en el aire de La 2 X 4 (FM 92.7), El tango en el cine, con la conducción de Roberto Quirno, se emite los sábados de 13 a 15. El tango en el cine es una feliz asociación entre las dos expresiones de la cultura popular con mayor identidad argentina. Un tema diferente en cada emisión es el disparador para recorrer cómo han sido tratados por el tango y el cine. Acompañan a Quirno, Eugenia Alí y en la producción Laura Bogado.

Romina Manguel y Sandra Mihanovich en la Feria del Libro

Radio Nacional tiene nuevamente su espacio en la Feria del Libro, que se está llevando a cabo hasta el lunes 13 de mayo, donde conductores de las distintas frecuencias de la radio -La Folklórica, Rock y AM 870- realizan sus programas en vivo para todo el país desde el estudio móvil de las emisoras. De lunes a viernes, de 17 a 19, Romina Manguel conduce Va de vuelta. Los sábados, de 19 a 21, Sandra Mihanovich hace lo propio con Soy Nacional. El sábado 11 y el domingo 12 de mayo será el turno de FM Folkórica.

Medios

Los medios públicos de la Ciudad presentaron su programación

Dentro del marco de La Feria del libro se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva programación de los medios públicos de la Ciudad: Canal de la Ciudad, AM 1110 La Once Diez, FM 92.7 La 2 x 4, Bien de Tango, Disfrutemos BA y La Agenda Revista. Estuvieron presentes además de las principales figuras de esos medios, el Secretario de Medios, Marcelo Nachón; el director del Canal de la Ciudad, Eduardo Cura; el director General de la AM 1110 y FM 92.7, Baltazar Jaramillo y Astrid Pikielny, responsable de Disfrutemos BA y La Agenda Revista.