Oscar González Oro informó que las autoridades de Radio 10 levantaron su ciclo en la emisora

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2020 • 12:25

"Buenos días. Por decisión que no pasa por mí, sino por las autoridades de la radio, Negro y Regreso no vuelve al aire", escribió hoy Oscar "el Negro" González Oro desde su cuenta de Instagram sobre la medida que tomó Radio 10. En un mensaje dirigido a sus seguidores en esa red social, el conductor se despidió del ciclo con el que había vuelto a ese medio en abril de 2018 tras desvincularse de allí en 2014.

"Nunca a lo largo de mi carrera levantaron un programa conducido por mí. Pero siguiendo también con una línea profesional de muchos años jamás discutiré una decisión tomada, sabiendo o no, por aquellos que manejan el futuro de la 10", detalló.

Tras destacar el camino recorrido y agradecer la fidelidad de su audiencia, dio a entender que no es querido por las autoridades de la radio y habló de "odio". Así lo explicó: "A mi equipo en particular, [quiero] decirle que son profesionales de primera, que los quiero, que también los voy a extrañar, que en algunos casos los odios o revanchas personales hacen que -sobre todo en las mentes pequeñas-, se actúe en contra de uno, de mí en este caso, y se perjudique a otros que no tienen que ver con aquel odio".

La confirmación de un rumor

Hace semanas que se venía rumoreando que el programa no iba a continuar, ya que a las autoridades de la emisora no le gustaba cómo estaba llevando el programa Negro y Regreso, que conducía de 13 a 17 en Radio 10 (AM 710).

Más allá de que los números no lo acompañaron en las últimas mediciones, previo a sus vacaciones le habían comentado que, llegado el caso que le acercaran una oferta de otra radio, que la tomara ya que no le podían asegurar la continuidad para el 2020. A fines de diciembre, previo a tomarse unas semanas de descanso, desde su entorno comentaron que se lo veía bajonado. Por ese motivo decidió el viernes 20 de diciembre no ir al último programa de 2019.

Desde la emisora de la calle Uriarte señalaron que el cambio es parte de una apuesta de ajuste de horarios de su programación: se incorpora Tomás Méndez de 12 a 15 (o de 15 a 17) y también se habla de que Darío Villarruel deje las mañanas de los fines de semana donde conduce Secretos de sumario para pasar a la semana. El resto continuará igual con Gustavo Silvestre de 6 a 9 y Baby Etchecopar de 9 a 12. Pablo Duggan seguirá por las tardes de 17 a 20, Basalo de 20 a 23 y Hanglin por las noches, de 23 a 1. La medianoche y madrugada se definirían en los próximos días, tras la salida de Mario Mundo.

Hasta que la radio decida quién será el reemplazo de González Oro, el ciclo continuará con Ricardo Guazzardi al frente. El aviso al conductor se iba a producir en los próximos días, pero finalmente se le informó este lunes por la mañana.

Con la colaboración de Pablo Montagna.