Otra baja para Radio Mitre: tras la despedida de Longobardi, también se va Pablo Rossi

Pablo Rossi le comunicó ayer por la tarde a las autoridades de Radio Mitre que no seguirá en la emisora en 2022. También le hizo saber su decisión de no renovar su contrato al equipo de Volviendo a casa. La del periodista –también conductor de LN+– constituye la segunda renuncia de una figura importante de la AM 790, tras la despedida de Marcelo Longobardi hace unas semanas.

Si bien no se conocen las razones de su salida de la AM líder, trascendió que se debería al incumplimiento de una promesa que se le había realizado cuando llegó a esa emisora en 2017: la conducción de la preciada primera mañana dejada por Longobardi.

Con esta salida, sigue la incógnita de quién ocupará el lugar de Longobardi, que hasta el 17 de diciembre estará a cargo de Willy Kohan y entre el 20 de diciembre y el 31 de enero, Jorge Fernández Díaz. Los candidatos que suenan hoy por hoy en los pasillos de la radio de la calle Mansilla para ocupar el espacio de 6 a 10 son Cristina Pérez y Diego Leuco, quienes ya son parte de Mitre con sus propios espacios. Rossi, por lo pronto, se despedirá el 31 de este mes de la radio.

Pablo Ignacio Rossi nació en Córdoba, el 3 de julio de 1971. Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y comenzó en 1994 como redactor de Página 12 Córdoba. Fue jefe de Redacción de diario El Ancasti de Catamarca y director periodístico de diario Puntal de Río Cuarto (Córdoba). En 2000 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires como responsable periodístico de Cadena 3 Argentina en la Capital Federal. Desde 2010 y durante 5 años acompañó a Mariano Grondona al frente de Hora clave. Publicó los libros Populismo, nunca más y Argentilandia, crónicas parias de un régimen.