Periodismo y humor: El Observador lanza su apuesta en la FM con música y figuras consagradas

Vivimos una era de cambios sociales intensos. La información circula en todas las direcciones, y el conocimiento fáctico muchas veces está al alcance de un clic. El mundo del trabajo, la producción y -por supuesto- la comunicación se suman a estos cambios. ¿Periodismo o entretenimiento? A juzgar por las expresiones cómplices de los clips promocionales de la radio El Observador, que comienza a emitir simbólicamente mañana 1° de mayo, van por ambos carriles. Y si prestamos atención al humor que circula en los pasillos de los estudios de la calle Concepción Arenal, donde hasta hace días funcionaba Radio Berlín, también. En ese gran galpón y en la misma frecuencia, 107.9 (que utilizaron en los últimos años Radio Panda, FM Kabul y ESPN Radio, gestionados por Disney) comenzará a emitir mañana este nuevo proyecto que reúne varias curiosidades. Nuevo lanzamiento en FM, elenco de figuras, aventura como CEO del periodista (también a cargo de la programación) y conductor Luis Majul. En definitiva, buscarán responder de un nuevo modo a los desafíos planteados: cambios intensos, periodismo, entretenimiento general, deportes, cultura y una selección especial de música que acompañe a sus oyentes en el día a día.

Con grandes expectativas, el proyecto multiplataforma aterriza en la Argentina: se trata de FM El Observador 107.9. Con el eslogan “Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás”, Luis Majul, Viviana Canosa, Yanina Latorre, Franco Mercuriali y Esteban Trebucq integran el listado de figuras que encabezarán la grilla diaria, desde la primera mañana hasta el regreso a casa. Por su parte, Federico Wiemeyer (conocido como “Dexter”) se sumará a la propuesta los fines de semana. La emisora buscará integrar información general, deportes, cultura y una selección especial de música de la década de los 80, los 90 y los 2000 que acompañe a sus oyentes en el día a día.

El Observador 107.9 -hoy Radio Berlín- será dirigida por Luis Majul con la participación de los empresarios Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum -accionistas del sitio El Observador de Uruguay- como socios, y tendrá como gerente de contenidos a Juan Belli. La iniciativa aspira a transformarse en un medio “omniplataforma” que se podrá sintonizar también a través de YouTube y Twitch. “Será una gran plataforma de streaming. Pretendemos ser parte de la conversación del mundo que sucede y del que viene” adelantó el conductor de La cornisa y 8AM en LN+ sobre el espíritu del proyecto. “Será una radio que se propone acompañar a los oyentes y compartir conversaciones con columnistas especializados. Además, vamos a disfrutar de buena música y de entrevistar a distintas personalidades de la política, la economía, el arte y el deporte. Cada programa será una especie de magazine de autor con periodistas con nombre propio y voz propia. Cuando yo escucho la radio siento que estoy dialogando con los conductores y eso es lo que queremos para El Observador 107.9″. De hecho, aclara el director, los programas llevarán el nombre de sus conductores.

Además de tener a cargo la dirección de la emisora, Majul desembarcará con un programa propio de lunes a viernes de 13 a 16: “Siento que mi audiencia es muy demandante y exigente y pretendo estar a la altura. El mundo del entretenimiento en la Argentina y en el resto del planeta está dividido en las múltiples plataformas. Cualquiera que ocupa espacios de relevancia y de audiencias masivas, sea LN+ o El Observador 107.9, compite con el tiempo de ocio: con la lectura, con TikTok, con Instagram, con Twitch. Estamos frente a un mundo hípercompetitivo e híperfragmentado incluso en el entretenimiento y el ocio. Con esta FM queremos que nos elijan por ser relevantes y ser parte de la conversación”. Majul señaló que “cada franja horaria está pensada desde el primero hasta el último minuto”.

Luis Majul en su programa estará acompañado de reconocidos columnistas entre los que destacan: Sara Werthein, sobre temas de interés general; Julieta Argenta con la información deportiva; Gustavo Noriega con la actualidad política y general; Ale Lacroix, sobre temas de bienestar y Martín Fernández Cruz (colaborador de LA NACION) en cine y series.

Al finalizar su programa, lo sucederá en la grilla Yanina Latorre, quien ocupará el dial de 16 a 18 con Yanina 107.9, un magazine distendido enfocado en la actualidad y el espectáculo, junto a Gustavo Noriega y la participación especial de Diego Latorre. La conductora destacó para este medio el lugar de la radio como medio de comunicación: “Creo que en el mundo actual el medio que más perdió es la TV, no la radio. La gente escucha la radio cuando está en la casa, en el trabajo o manejando. Creo que mi audiencia va a abarcar a todas las edades porque además de gente grande yo tengo muchos seguidores jóvenes por mi presencia en las redes sociales”. Sobre sus expectativas agregó: “Creo que hoy la gente busca con quién identificarse y me gusta ser parte de un periodismo que se la juega y opina, y no ser solamente un contador de noticias con mala cara. Este proyecto me permite hacer un programa a mi medida”.

Yanina 107.9, será un magazine distendido enfocado en la actualidad y el espectáculo

Viviana Canosa, por su parte, volverá a la radio para acompañar el regreso a casa con su particular impronta en el ciclo Viviana 107.9, que se emitirá de lunes a viernes, de 18 a 20. La conductora de +Viviana en LN+ apostará por un enfoque editorial sobre los temas más relevantes de la jornada y también destacó la vigencia de la radio como medio de comunicación: “Para mí, la radio es el medio por excelencia. Hago radio hace 32 años y es un medio fabuloso y directo, que no atrasa ni está en extinción. La radio demanda de un conductor al cien por ciento y creo que hoy el oyente busca la opinión del comunicador, la identificación y la empatía”. Y agregó: “El rol de los comunicadores es muy importante y hoy está bajo la lupa como la clase política. El Observador es un hermoso desafío en el que siento que tengo que aprender mucho más y, como siempre, dar lo mejor de mí”.

Viviana 107.9 se emitirá de lunes a viernes, de 18 a 20

Entre las novedades de la radio, en la primera mañana de la programación se emitirá Mercuriali 107.9 con Franco Mercuriali. Desde las 7 hasta las 10, el actual conductor de TN presentará las noticias más destacadas desde su punto de vista. Durante la segunda mañana -de 10 a 13- se sumará con su estilo frontal y directo el conductor Esteban Trebucq con Trebucq 107.9. La grilla de los sábados se completará con Federico Wiemeyer, en Dexter 107.9, de 9 a 12, con una propuesta descontracturada que incluirá planes para el fin de semana, el mundo tech y una propuesta musical.

La nueva FM para el mercado argentino forma parte de una compañía integrada por Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum, accionistas principales en el sitio de noticias El Observador de Uruguay; y el periodista Luis Majul, quien además tendrá a su cargo la dirección de la emisora

En el contexto actual, las novedades geopolíticas de cualquier punto del planeta impactan en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos y muchos medios tradicionales no dudan en aggiornarse para formar parte de la conversación del mundo. Los datos convalidan la apuesta: la FM subió su encendido en los últimos cinco años, a diferencia de otros medios tradicionales. Un proyecto de la magnitud de El Observador no surge en el mercado local desde 2015, cuando se fundó Radio Con Vos, una de las últimas FM periodísticas en incorporarse al dial y que esta semana celebró su octavo aniversario. También en 2020, Andy Kusnetzoff junto a la productora Kuarzo, decidió hacerse cargo de una nueva emisora multiplataforma, Urbana Play (104.3 FM), que logró posicionarse, actualmente, en el sexto lugar del rating. Ese mercado lo lidera cómodamente y por amplio margen La 100 (FM 99.9) seguida de lejos por Aspen.

En pleno auge de las plataformas digitales, los nuevos tiempos del periodismo demandan ampliar audiencias y la radio -desde un espacio propio- encuentra un presente prometedor. De este modo, y con grandes expectativas, El Observador de Uruguay desembarca en la Argentina con la FM 107.9 como parte de un plan de expansión en América, Estados Unidos y España.

Con la colaboración de Pablo Montagna