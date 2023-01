Radio: Marcelo Longobardi evalúa un cambio de emisora para este 2023

escuchar

Aunque los comentarios se mantienen por el momento en nivel de rumores, cada vez suena más fuerte la posibilidad de que Marcelo Longobardi deje CNN Radio para mudarse a Rivadavia, sin perder su histórico horario de la primera mañana.

Al parecer, el periodista no estaría conforme con una parte del acuerdo con la cadena norteamericana y, por ello, dejaría la AM 950 para seguir con su ciclo en Rivadavia. Por su parte, las autoridades del Grupo Alpha Media estarían dispuestas a cederle el preciado horario de 6 a 10, lo cual implicaría un cambio importante en la programación 2023 de la emisora.

Desde la semana pasada, los rumores acerca de que Longobardi se iría a radio Rivadavia crecen. Algunas fuentes del medio descuentan que, en poco tiempo, el periodista -que durante 20 años fue líder en esa franja horaria- pasará a conducir su clásico ciclo en la primera mañana de la AM 630. Para eso, el ex hombre de Mitre tiene que romper relación con la AM 950 CNN Radio Argentina, emisora en la que debutó el 11 de abril de 2022. Y, aunque resultaría extraño que Longobardi dejara esa emisora y empresa de medios -con la que tiene un acuerdo con su señal de noticias internacional CNN en Español y CNN Argentina-, los rumores apuntan a que diferencias económicas habrían motivado la intención del periodista de analizar una mudanza. Ante esta posibilidad, radio Rivadavia se contactó con él para ofrecerle el espacio que quedó vacante tras la salida de Pablo Rossi a fin de año y que actualmente está en manos de Ari Paluch.

De concretarse el pase, la AM de AlphaMedia haría cambios en su programación de manera inminente: Longobardi iría de 6 a 9.30, para luego darle paso a Jonatan Viale, actualmente de 15 a 17, con su ciclo Pan y Circo; al mediodía seguiría Baby Etchecopar, pero en lugar de ir de 12 a 15 como lo venía haciendo en 2022, iría de 12 a 14; en la primera tarde se ubicaría Cristina Pérez con Cristina sin vueltas, de 14 a 16, dejando así la segunda mañana.

Para el regreso se tiene pensada la continuidad de Nelson Castro y su Crónica de una tarde anunciada, de 16 a 18, y de 18 a 20 se establecería Luis Majul, dejando el horario de 19 a 21. Ari Paluch, en tanto, dejaría la mañana para tomar la franja de 20 a 22, y luego cerraría la jornada La Oral Deportiva, de 22 a 0.

Todo estos cambios se darán siempre y cuando Marcelo Longobardi cierre el acuerdo con una de las radios de Marcelo Figoli, sino la programación continuará como hasta ahora

