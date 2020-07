Cacho Fontana tiene neumonía

Fuente: Archivo - Crédito: Diego Spivacow/AFV

Esta semana, Jorge "Cacho" Fontana fue trasladado al Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires, tras un hisopado que confirmó que el popular locutor y periodista tiene coronavirus. Esta mañana, su hija Antonella confirmó a LA NACION que su padre sufre neumonía. Inicialmente estuvo internado en la clínica Interplaza, del barrio de Palermo, y luego pasó al Fernández, en donde el locutor de 88 años se encuentra aislado por un cuadro febril sin presentar, inicialmente, ningún otro síntoma.

Fontana, quien antes de la cuarentena estaba trabajando en Radio Nacional, vive en un geriátrico. Según su hija, no tenía miedo y estaba siguiendo todas las medidas sanitarias indicadas. "Como se sentía tan bien, estaba seguro que no estaba contagiado", relató ella. Pero tantos personal del lugar como otros habitantes del geriátrico empezaron a tener síntomas. Algunos entre los diez infectados fueron trasladados a sanatorios, según la obra social que poseyeran, y Cacho se quedó porque se sentía bien. En dicha residencia también había vivió por un tiempo Pinky, con quien no se veían desde hace varias décadas.

El 23 de abril, Cacho Fontana había celebrado su cumpleaños. "Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos", había dicho en un reportaje telefónico en Nosotros a la mañana, por El Trece.

Pero en este mes y medio, el panorama se complicó. El cuadro, según entiende su hija Antonella, tiene varios frentes. Por un lado, su hermana se encuentra viviendo en España desde hace un tiempo. "La llamé al toque cuando me enteré y me preguntó si viajaba. La verdad que no sé qué decirle", confesó con voz entrecortada en una entrevista televisiva. Por otra parte, su madre, Liliana Caldini, fue operada esta misma semana a causa de unos cálculos en la vesícula.