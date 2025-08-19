Sugerentes ausencias en el aire de Radio Continental y una figura que regresa a Radio 10

Continental estreno nueva tira deportiva, y “congelo” a sus históricos conductores. Desde la semana pasada los oyentes de Radio Continental se encontraron con dos ausencias relevantes en el aire de su programación diaria, las de Daniel López y Jorge Elías. Ambos no están al aire, más allá de que hasta el momento, continúan siendo parte de la AM 590.

El radio pasillo indicaría que días atrás leyeron al aire un comunicado por un paro de operadores y esa actitud no gustó a las autoridades de la emisora que decidió “congelarlos”.

López, con 35 años de trayectoria en la radio, conducía Primera Hora, de lunes a viernes de 7 a 10, que por estos días quedó a cargo de Pablo Difonti, junto a Diego Schurman y María Helena Ripetta (hasta que se defina quién quedará desde septiembre), mientras que Elías, de 18 años en la emisora, estaba al frente de El Ínterin, de 13 a 15.

Esa franja denominada primera tarde se puso al aire la tira deportiva Fútbol Continental Primera Edición, con Santiago Russo. La segunda edición continua desde las 19 hs con Pablo Ladaga.

Sobre el futuro laboral de López se habla de la posibilidad de que conduzca un panorama informativo de 5 a 6 hs. Mientras tanto reasumió como jefe del Informativo de la radio (lugar que dejó la semana pasada Lorena Di Geso.). Sobre el futuro de Elías no se sabe aún nada en concreto.

Recordemos que en febrero Continental cambió de manos y fue adquirida por la productora Tronito de Gonzalo Arias y socio del Grupo Octubre de Víctor Santamaría, al igual que su FM Los 40 105.5.

Juan Di Natale volvió a Radio 10

Después de dos años, el periodista y conductor Juan Di Natale volvió a la AM 710 con Fenómeno Barrial, los sábados 12 a 14. El exCQC está al frente de este ciclo que combina análisis, con una mirada distendida de la actualidad.

Cabe destacar que Fenómeno barrial ocupará el segmento que hasta hace poco tenía La Pizarra, el ciclo liderado por Alfredo Serrano Mansilla, quien se despidió del aire por motivos familiares.

Además de este nuevo desafío, Di Natale continuará al frente de Reloj de plastilina, el programa que conduce de lunes a viernes, de 16 a 19, por Mega 98.3.

Juan Di Natale Victoria Gesualdi /AFV

Jairo Straccia regresó con Buenas tardes China

A dos semanas de la sorpresiva salida del aire de Buenas tardes China en Radio Con Vos (FM 89,9), el ciclo volvió a estar al aire. El mismo debutó anteayer, en su horario habitual de 6 a 8, pero esta vez a través de la página web del programa, el canal de YouTube @BuenasTardesChina y la radio digital Radio LED (led.fm) y junto a la comunidad Orsai de Hernán Casciari con Proyecto 18.

El staff del ciclo sigue siendo integrado por su conductor Jairo Straccia, Yamila Segovia, Déborah de Urrieta y Agustín Castro .

Por otro lado, Straccia confirmó que seguirá siendo parte de Perros de la calle en Urbana Play 104.3 FM.

Jairo Straccia se despidió de su audiencia en la última emisión de su programa en Radio con Vos

La Legislatura porteña declarará de interés el primer libro sobre lenguaje de señas radiofónicas

“Señas de radio”, el primer libro sobre lenguaje de señas radiofónicas ha sido declarado de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura. Este material, imprescindible para quienes estudian o son amantes de la comunicación, se ha consolidado como un aporte fundamental a la radio porteña, sobre todo porque es la ciudad que vio nacer la radiodifusión, gracias a que “los locos de la azotea” realizaron la primera transmisión de radio en el mundo. En este marco, el 26 próximo, un día antes de cumplirse 105 años de aquella hazaña, se llevará a cabo el acto de entrega de la declaratoria a Juan Sixto, autor del libro, acompañado por grandes referentes del medio, artistas, audiencias y público en general. El mismo será a las 17 en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad.