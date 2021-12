Tras su abrupta salida de Rock and Pop, Nancy Pazos confirmó cuál será su destino laboral en 2022

Se termina el 2021 y los medios de comunicación empiezan a definir sus grillas para el 2022 que se avecina. Entre las novedades que se conocieron en las últimas horas, dentro del mundo radial está la vuelta de Nancy Pazos a Radio Metro.

La periodista anunció a través de su cuenta de Twitter que, tras su precipitada salida de Rock and Pop, el ciclo que conducía en dicha radio se mudará de emisora. “ Mi futuro radial 2022 está definido. El 14 de febrero a las 6 prendé la FM 95.1 Radio Metro y volvé a escuchar el tradicional y clásico Ruleta Rusa ”, escribió entusiasmada con el cambio de casa.

Mi futuro radial 2022 está definido.

El 14 de febrero a las 6 prende la FM 95.1 @Metro951 y volvé a escuchar el tradicional y clásico #RuletaRusa pic.twitter.com/N6qhvus6YE — N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) December 21, 2021

“No voy a abandonar el éter. Seguramente voy a seguir con Ruleta Rusa en febrero del año que viene en alguna radio y en algún horario”, había dicho Pazos días atrás en diálogo con LA NACION, luego de enterarse por los medios que no continuaría en Rock and Pop, algo que le generó mucho malestar. “Los directivos tienen que ser claros con los artistas, con los periodistas, con los conductores porque fue horrible enterarme por un medio. No está bueno desde ningún punto de vista. Ya está saldado y la verdad que le tengo aprecio personal a Marcelo Fígoli y a Pento (en referencia al director de la radio Julián Etcheverría), pero fue un momento de mala comunicación. Ayer terminamos de concretar que no seguía en Ruleta... y hoy es el último programa, un costo tienen que tener. Es una lástima, pero no tenía ganas de seguir yendo a la radio, ir a un lugar que sabés que te estás yendo y que te vas con dolor. No era mi plan irme. Creo que realmente se están equivocando, el tiempo lo dirá. Tenemos una apuesta jugada con Pento, él asegura que me voy a poder llevar a mi público a la Metro”, agregó.

Más allá del enojo inicial, la periodista pudo reunirse con los directivos del medio y resolver sus diferencias luego de que le pidieran disculpas y le hicieran una oferta para pasar el programa a Metro. “ Tuve una reunión, en donde dejé claro que se habían portado muy mal conmigo. Hubieran sentado a todo el plantel y hubieran decidido qué hacer con la radio después de saber qué pensaba su figura. Pero, bueno, después de pasarnos muchas facturas en el medio, ellos me pidieron disculpas . La verdad es que ellos tienen una apuesta muy grande hecha para la Metro el año que viene. Yo he logrado que Rock and Pop llegara a estar tercera este año, cosa que no pasaba, la verdad es que siento que es un horario, así como la FM, que me costaría muchísimo soltar”.