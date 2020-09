Víctor Hugo Morales se suma a Radio Nacional con su equipo de relatores

Víctor Hugo Morales y su equipo de relatores, comentaristas y productores se suman a Radio Nacional por la Copa Libertadores Crédito: gentileza Radio Nacional

15 de septiembre de 2020 • 11:08

Víctor Hugo Morales y su equipo de periodistas, relatores, comentaristas y productores se suman a Radio Nacional para transmitir los partidos de la Copa Libertadores.

Este jueves, a las 17, arrancan las transmisiones con el partido de Racing vs. Nacional, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Santiago Lucía. Luego continuará, a las 19, con el encuentro entre River vs. San Pablo de Brasil, que será relatado por Jorge Godoy junto a Leandro Illia como comentarista. Y, a partir de las 21, Víctor Hugo Morales y Alejandro Apo serán los encargados de cerrar el día con el partido de Boca vs. Libertad de Paraguay.

El grupo Relatores que comanda Victor Hugo Morales nació en 2017 como una cooperativa de trabajo. Desde entonces, los profesionales abrieron una plataforma para difundir su labor a más de 300 radios de todo el país. Y ahora ese equipo se sumará a Radio Nacional para amplificar el área de deportes y brindar apoyo con el inicio del calendario de la Copa Libertadores.

"Estamos felices y agradecidos a todos, todos los que de alguna manera nos han ayudado y sobre todo a nuestro compañero Víctor Hugo Morales que desde el día uno nos ayuda a permanecer activos y a conservar esta fuente de trabajo que reúne a casi 25 personas", señaló el comunicado de la cooperativa desde el cual se hizo el anuncio de la noticia.

En tanto, desde Radio Nacional también le dieron la bienvenida al nuevo equipo y se entusiasmaron con el trabajo en conjunto.

Con la colaboración de Pablo Montagna.