Marcelo Longobardi fustigó a Sergio Berni por el caso M: “Es un peligro nacional”

Marcelo Longobardi criticó en términos muy duros a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, después del escándalo que protagonizó este jueves tras la aparición de M. en Luján, la niña que se encontraba desaparecida desde el lunes. “Fue un espectáculo lamentable y una gran contribución a la descomposición argentina”, consideró el conductor de Cada mañana (Mitre).

Longobardi se refirió al violento episodio entre Berni y el número dos de las fuerzas federales, Eduardo Villaba, y a las críticas que le dispensó a la titular de la seguridad nacional, Sabina Frederic, a quien le dijo que era una “inútil”. Para el periodista, esto “merecería que el Presidente los ponga en fila y los eche uno por uno, pero eso no va a ocurrir”.

“¡Vos y tu ministra son unos inoperantes!”, le habría gritado Berni a Eduardo Villalba, secretario de Seguridad Interior, cuando el funcionario nacional llegó a Luján, donde estaba el ministro de Seguridad bonaerense

“Esta disputa en un área ultra sensible como la seguridad habla de esta descomposición como rasgo general de este momento de la Argentina. Es algo que da vergüenza nacional, es un episodio incalificable”, consideró el periodista.

“Si así se maneja el país en temas sensibles, y yo me imagino que sí, porque no me parece que el caso de Berni sea una excepción. Con independencia de las clásicas reacciones de Berni bastante acaloradas, es gente que no puede mantener la calma en momentos tensos y eso constituye un peligro nacional para los argentinos, estamos manejados por gente que no está en su sano juicio en términos generales y esto ha sido un botón demuestra muy significativo”, cuestionó.

“Todo un episodio muy triste que muestra el rasgo de la descomposición nacional que ayer mostraron estos personajes”, concluyó.

LA NACION