Willy Kohan sobre el escándalo sexual en Diputados: "Estamos viendo inmoralidades bastante más graves que el episodio porno soft" Fuente: Archivo

Guillermo 'Willy' Kohan se refirió al escándalo sexual que protagonizó el diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri, quien finalmente renunció, y dijo que, en el Congreso de la Nación, se observan "inmoralidades bastante más graves que este episodio porno soft".

"Hubo un ataque de moralina en buena parte de la clase política y en las autoridades de la Cámara. Estaba claro que Sergio Massa no podía dejar pasar esto sin que ocurriera nada. Pero la discusión, sobre si a este señor había que expulsarlo o no, había que haberla dado antes, porque en rigor si uno mira los antecedentes de este ex diputado, uno observa que ya tenía denuncias de acoso sexual, incluso de menores", consideró Kohan, quien realizó el editorial que habitualmente hace Marcelo Longobardi durante el programa Cada mañana (Mitre).

"Está muy bien que se actúe pero también hay que decir que en el parlamento, y particularmente en el Senado, algo que estamos diciendo todas las semanas, la presidenta del Senado [Cristina Kirchner] está removiendo a los jueces que la juzgan a ella.Estamos viendo inmoralidades bastante más graves que este episodio porno soft", remarcó el analista económico, y agregó que "es cierto que inmediatamente de ocurrido el episodio la dirigente Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes y lugarteniente de Máximo Kirchner en la agrupación La Cámpora, pidió que el legislador fuera removido y reemplazado por una legisladora más afín a ese sectorque se identifica mucho más con Cristina, con La Cámpora y con los sectores de izquierda que apoyan al Gobierno".

"También eso hay que ponerlo sobre la mesa: si hubiera sido un legislador de La Cámpora seguro también lo hubieran sancionado, con 60 días, no sé si lo hubieran echado. Sí es cierto que, en este caso, Sergio Massa siendo presidente de la Cámara, tomó una decisión contra su propio bloque", finalizó.

