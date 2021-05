Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 22 de mayo

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 22 de mayo se ubica en el primer puesto del ranking ¿Quién mató a Sara?, la inquietante historia de suspenso que acaba de estrenar nuevos episodios. Además, aparecen la película de acción de trama zombie El ejército de los muertos, la comedia negra Un pequeño favor y la miniserie de suspenso El inocente.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. ¿Quién mató a Sara?

La serie mexicana dirigida por José Ignacio Valenzuela, ¿Quién mató a Sara?, tiene como protagonistas a Manolo Cardona y Carolina Miranda. Después de haber estado encarcelado injustamente durante casi 20 años, Alex Guzmán obtiene su libertad y tiene el plan perfecto para descubrir por qué la poderosa familia Lezcano lo culpó del asesinato de su propia hermana. De esta manera, su objetivo es encontrar al verdadero responsable, aunque en la segunda temporada se suma un nuevo interrogante: ¿quién era realmente Sara? I Ver ¿Quién mató a Sara?

Trailer de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?

2. El ejército de los muertos

Army of the Dead o El ejército de los muertos, como se lanzó en América Latina, muestra un escenario postapocalíptico en el que la ciudad estadounidense de Las Vegas está sitiada por zombies. Luego de que las autoridades del país decidieran aislar por completo los bordes de la zona afectada, un grupo de mercenarios debe ingresar al lugar para cometer un espectacular robo con características muy particulares. En esta película dirigida por Zack Snyder, no son ni la policía ni los guardias de seguridad quienes se enfrentan a los protagonistas, sino los miles de muertos vivientes que deambulan por la ciudad. | Ver El ejército de los muertos

Trailer de "El ejército de los muertos" - Fuente: Netflix

3. Un pequeño favor

La película dirigida por Paul Feig establece un maridaje entre la comedia y el suspenso. Una madre soltera deja al cuidado de su hijo a una conocida, pero el inicial breve lapso previsto se transforma en una enigmática desaparición. Blake Lively, Anna Kendrick, Eric Johnson I y Sarah Baker protagonizan este film basado en una novela editada en 2017. El trabajo de Kendrick refuerza la interesante trama de la película que no cae en tópicos previsibles y busca profundidades en el siempre agradecido género de la comedia. | Ver Un pequeño favor

Trailer de Un pequeño favor - Fuente: YouTube

4. El inocente

Apenas 24 horas le tomó a esta miniserie española posicionarse entre lo más alto y allí se mantiene. Protagonizada por Mario Casas y con la participación de la argentina Martina Gusmán, sigue la historia de un exconvicto y su esposa quienes, luego de que él saliera de la cárcel, intentan reconstruir su vida y darle un futuro al hijo que esperan. No obstante, una llamada llegará para cambiar sus planes y poner en peligro todo por lo que lucharon. | Ver El inocente

Trailer de El inocente - Fuente: YouTube

5. Luis Miguel, la serie

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la producción de Netflix que aborda la vida personal y profesional del cantante, se estrenó hace unas semanas y lanzará un nuevo episodio cada domingo. La novedad generó un gran revuelo y se volvió tendencia en las redes sociales. La nueva entrega de la serie continúa con giros dramáticos, además de nuevos personajes. Consta de ocho capítulos, narrados en dos líneas de tiempo, que muestran al intérprete en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano, mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar. I Ver Luis Miguel, la serie

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

6. Jurassic World, campamento cretácico

Jurassic World, campamento cretácico muestra las aventuras de un grupo de adolescentes que pasan algunos días en el lado opuesto de la isla Nublar. Frente a los estragos que causan los dinosaurios, los protagonistas de esta producción animada deben unirse para sobrevivir. Tras dos temporadas, la serie estrenó una tercera entrega de la expansión del universo creado por Steven Spielberg a principios de la década del 90 con el clásico de cine Jurassic Park. | Ver Jurassic World, campamento cretácico

7. La mujer en la ventana

Una película de suspenso dirigida por Joe Wright, cuyo guión está basado en la novela homónima del A. J. Finn. Atrapada en su casa, una psicóloga agorafóbica llamada Anna Fox (Amy Adams) se obsesiona con sus nuevos vecinos y con resolver un brutal homicidio que observa a través de su ventana. En este atrapante thriller nada es lo que parece. | Ver La mujer en la ventana

Trailer de La mujer en la ventana

8. Yo soy todas las niñas

Un film policíaco sudafricano, dirigido por Donovan Marsh, en el que una detective implacable se alía inesperadamente con un asesino para acabar con los líderes de una poderosa red de tráfico infantil. Está protagonizada por Erica Wessels, Deon Lotz y Masasa Mbangeni. | Ver Yo soy todas las niñas

9. Los pingüinos de Madagascar, la película

En esta película de animación de excelente factura, los pingüinos Skipper, Kowalski, Rico y Private unen fuerzas con los agentes de espionaje de Viento Norte para luchar con el temible villano Octavio Salitre. El film, que se estrenó en casi todo el mundo, cuenta con la participación de Tom McGrath, Chris Miller, Christopher Knights, Conrad Vernon y Benedict Cumberbatch, entre otros nombres. | Ver Los pingüinos de Madagascar, la película

10. Home, no hay lugar como el hogar

Cuando un extraterrestre comenta el lugar secreto en el que habita su raza, comienzan las aventuras de esta historia de animación dirigida por Tim Johnson. Uno de los atractivos del material es el elenco que le da voz a los personajes de animación: Jim Parsons, Rihanna, Jennifer Lopez y Steve Martin. El título se suma a un largo historial de producciones sobre alienígenas que siempre cuentan con buena recepción del público. | Ver Home, no hay lugar como el hogar

LA NACION