Okupas: el cambio fundamental que debió hacer para llegar a Netflix

La serie Okupas, dirigida por Bruno Stagnaro, fue sin dudas una bisagra para la televisión argentina. Más de dos décadas después de su estreno en lo que entonces fuera Canal 7 (hoy TV Pública), esta ficción, que ya es de culto para los argentinos volverá a exhibirse, en versión remasterizada, en la plataforma Netflix.

Pero para poder hacer su esperado debut en la famosa plataforma de streaming, la serie protagonizada por Rodrigo de la Serna necesitó afrontar un cambio fundamental, que tiene que ver con su banda sonora. Es así que, más por un imperativo económico que estético, muchas de las canciones que le daban vida desde el sonido a Okupas debieron ser sustituidas por otras.

La buena noticia para los fanáticos del rock nacional es que buena parte de esta música nueva para la serie fue trabajada especialmente por Santiago Motorizado, integrante de la banda platense El mató a un policía motorizado.

Lo que ocurre es que los costos para el uso de determinada música en las series de televisión tenía por los años del estreno de Okupas -la serie se lanzó en 2000- un costo relativamente bajo. Pero cuando un programa saltaba de la pantalla chica a diversos formatos, como el DVD o el viejo y querido VHS, el valor de cada tema se elevaba considerablemente.

Como explicaba un artículo en este medio de octubre del año pasado, este fenómeno no es solo algo nacional. Sin ir más lejos, muchas canciones de la clásica Los Soprano en DVD no son las mismas usadas en su banda original para la televisión.

Santiago Motorizado contó que compuso algunos temas para la banda sonora de Okupas Agustín Dusserre - RollingStone

En el caso específico de Okupas, para la proyección en Netflix se debía pagar costos altísimos por los derechos de las canciones que musicalizaban las andanzas de Ricardo Riganti, el Pollo y el resto de sus amigos -y enemigos-. Esto ocurría especialmente con los temas de bandas o músicos extranjeros que se escuchaban en la ficción, que incluía, entre otros, temas de Jimmy Hendrix, The Rolling Stones o The Beatles.

Es por ello que la noticia de que Santiago Motorizado compondría nuevos temas para la serie fue la clave que pudo permitir que Okupas llegara a la plataforma de streaming. Algo que, posiblemente, con la música original de la época televisiva de esta ficción no hubiera podido suceder.

La realidad es que aún no se conoce con certeza qué temas podrían permanecer en el relanzamiento de Okupas en la plataforma de streaming. La especulación es que las canciones que no estén en Netflix serán reemplazadas por temas de El mató a un policía motorizado. Por otra parte, Motorizado sumaría a la ficción piezas incidentales compuestas por él. De esta forma se espera que la serie que rompió varios moldes en la televisión argentina no pierda su esencia original.

Rodrigo de la Serna y Diego Alonso Gómez, protagonistas de la serie Okupas, que pronto será exhibida por Netflix

Con guiones del propio Stagnaro y de Esther Feldman, Okupas es una miniserie de 11 episodios que contó con las actuaciones protagónicas de Rodrigo de la Serna, Ariel Staltari, Diego Alonso, Franco Tirri y Ana Celentano, entre otros. Fue la primera ficción importante surgida del trabajo como productor de Marcelo Tinelli a través de Ideas del Sur.

Okupas se constituyó en uno de los primeros acercamientos televisivos al mundo de la marginalidad. Algunas repeticiones en la TV abierta -2001, 2002 y 2005- fortalecieron su actual reconocimiento como miniserie de culto. En poco tiempo más podrá revalidar su vigencia a través del streaming y en una versión en alta definición.

Por el momento, Netflix solo adelantó que “próximamente” la ficción llegará a la plataforma.

LA NACION