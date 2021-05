Enojo real: las dos escenas de The Crown que enfurecieron al príncipe Carlos

La serie The Crown es una de las producciones más vistas y celebradas por el público. La reconstrucción de la vida de Isabel II creada por Peter Morgan muestra los dramas y las tragedias por las que pasó la familia real durante el siglo XX.

La ficción, a la que se opuso en un primer momento el palacio de Buckingham, tiene la capacidad de generar pasiones tanto entre los fanáticos como entre quienes defienden a la monarquía y se oponen a que sea retratada en la ficción. Incluso, los mismos protagonistas reales suelen ofenderse y enojarse cada vez que una nueva temporada llega a Netflix.

Olivia Collman interpreta a la reina Isabel II en la tercera y cuarta temporada de la serie. Europa Press

Tanto es así que el año pasado, el príncipe Felipe de Edimburgo y el secretario de cultura británico les pidieron a los productores de la serie que colocaran un aviso para aclarar que lo que se muestra es una ficción y no necesariamente una verdad indudable.

Si bien hasta el momento el príncipe Carlos solo se había manifestado en contra de la serie a través de las redes sociales, ahora decidió ir por más y revelar cuáles fueron las dos escenas que más le molestaron de la última temporada, además de criticar por completo a la producción y alegar que hacen entretenimiento con el dolor de una familia.

Los capítulos de la discordia

Uno de los capítulos que más enfureció a Carlos es el que está relacionado con Lord Mountbatten. Según relata la ficción, poco antes de morir en un atentado, Mountbatten le envía una carta al príncipe donde le dice lo decepcionado que está de él por continuar en una relación con Camilla y por no cumplir con el deber de casarse con una mujer de bien. Sin embargo, según el príncipe de Gales, esa carta no existió ni tampoco las diferencias que, cuenta la serie, hubo entre ellos. Además, Carlos asegura que no hay pruebas de que la muerte de Mountbatten lo haya llevado a precipitarse al casamiento.

La otra escena que habría enfurecido al padre de William y Harry es la que se refiere al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y su supuesta amenaza a Lady Di cuando ésta le dejó de hablar a su esposo. Al parecer, el motivo de enojo de Carlos se debe a que esta parte reavivó los rumores de que el fallecido duque tuvo algo que ver con al fatídico y sospechoso accidente de la princesa del pueblo.

LA NACION