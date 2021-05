Disney+: cómo suscribirse con dos meses gratis y otros trucos útiles

Las plataformas de streaming se convirtieron en grandes aliadas a la hora de sobrellevar el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Con estrenos, clásicos que no pasan de moda y propuestas llamativas para grandes y chicos, ayudan a pasar el tiempo y permiten que cada integrante de la familia disfrute en su dispositivo lo que más le gusta.

En el caso de Disney+, el servicio está haciendo una gran apuesta a las producciones exclusivas para la plataforma y estrenos en simultáneo con los cines. Pero, además del contenido, existen trucos y herramientas que hacen más entretenida la experiencia del usuario.

Ver películas con amigos

Con las restricciones impuestas para evitar la propagación del Covid-19 es difícil pensar en organizar para ir al cine en grupo o juntarse en una casa para disfrutar de una película. Pero el servicio de streaming de Disney tiene una función que permite mirar un contenido en simultáneo con hasta seis personas y chatear con ellos.

Se llama Group Watch y, al activarlo, si adelntás, rebobinás o pausás lo mismo le sucede en la aplicación a todos aquellos que están compartiendo con vos el evento.

La herramienta Group Watch permite ver películas en grupos de hasta siete personas en Disney+ https://www.disneyplus.com/es-ar

Para activarlo, antes de reproducir la película o serie hay que hacer clic en el ícono que tiene la figura de varias personas. Luego, se genera un link para compartir con amigos (no pueden ser más de seis). Ellos tienen que ingresar a esa dirección, hacer clic en el botón “Unirse” y listo: ya pueden comentar en vivo cualquier título que hayan elegido.

Descargar películas y series

Esta opción es útil cuando vamos a estar en un lugar donde no hay internet o no hay buena señal. Por ejemplo, si vamos a viajar, o mismo cuando hay otra persona en la casa que está trabajando y no quiere que ralenticemos el servicio.

En los dispositivos móviles como tablets o celulares se pueden descargar películas o series. Solo hay que hacer clic en la flechita hacia abajo que figura al costado derecho de la producción deseada.

Adaptar los subtítulos

La plataforma permite agrandar la letra y mejorar el contraste de los subtítulos para aquellas personas que tienen problemas de vista y no llegan a leerlos con claridad.

Disney+ te da la opción de cambiar la apariencia de los subtítulos YouTube/ ANDRU

Para cambiar la apariencia hay que ingresar al ícono de “Configuración” (que es como una tuerca) desde la computadora, ubicado en el margen superior derecho. Y darle clic a la opción “Subtítulos”. Allí se desplegará un menú de opciones que permitirá elegir el color de la letra, el tamaño, el color del fondo y la opacidad, entre otras sugerencias.

Suscribirse con dos meses gratis

El servicio de streaming estadounidense lanzó una promoción en la Argentina que permite acceder a una contratación anual pagando solo 10 meses.

Este plan de suscripción tiene dos beneficios: por un lado, los primeros dos meses son sin cargo; por el otro, se fija un mismo valor para todo el año, ya que no sufre aumentos por la inflación o la fluctuación del dólar. Además, otro punto a favor es que incluye un descuento para acceder al próximo lanzamiento de la plataforma: Star+ Latinoamérica, que llegará al país el 31 de agosto.

El plan anual de Disney+ Foto: https://www.disneyplus.com/es-ar

Los próximos estrenos de Disney+

Disney+ desembarcó en América Latina en noviembre pasado y su crecimiento fue exponencial, al punto que logró competirle a Netflix en la región.

En los próximos días se vienen estrenos muy esperados. El primero de ellos es la película Cruella, basada en el célebre personaje de 101 Dálmatas, con Emma Stone en el papel de la villana. Estará disponible el 28 de mayo, en simultáneo con los cines.

Trailer de Cruella - Fuente: Disney +

El 9 de junio llegará el turno de la serie de Marvel Loki y la nueva película de Scarlett Johansson, Black Widow o Viuda negra.

El 17 de junio debutará la película de animación de Pixar Luca, ambientada en la costa italiana, mientras que para el 30 de julio se anunció el estreno de la película de Dwayne “La Roca” Johnson: Jungle Cruise.

LA NACION