Netflix: los estrenos de series en junio de 2024

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Una relectura de la serie de culto Héroes, la despedida de una sensible distopía coming of age, y el cierre de la historia de amor de la tercera temporada de Bridgerton son tan solo algunas de las ofertas del gigante streaming para disfrutar este mes.

En esta nota hacemos un recorrido por los principales títulos que llegan a Netflix en junio:

*Sweet Tooth (tercera temporada)

Llega la nueva temporada de Sweet Tooth Kirsty Griffin - Netflix

El drama postapocalíptico creado por Jim Mickle y basado en la novela gráfica del canadiense Jeff Lemire llega a su fin este mes luego de tres sólidas temporadas. Según adelantó Netflix, “en el capítulo final, Gus y sus amigos se embarcan en una gran aventura para curar el virus y descubrir por fin la verdad sobre los híbridos”.

La serie culmina en junio luego de una larga espera. Su segunda entrega había desembarcado en la plataforma de streaming en abril de 2023 y, más de un año después, sus seguidores podrán ver cómo culmina el derrotero del personaje interpretado por el joven Christian Convery.

Sweet Tooth debutó en Netflix el 4 de junio de 2021 con ocho excelentes episodios y recibió elogiosas críticas. La ficción, producida por el ganador del Oscar Robert Downey Jr. junto a su esposa Susan, nos introdujo de manera inmediata en un futuro distópico en el que un virus había hecho estragos en gran parte de la población, generando al mismo tiempo la súbita aparición de los denominados híbridos: mitad humanos y mitad animales. En medio de ese clima de incertidumbre por el destino de la humanidad, Gus (Convery), un niño ciervo que permaneció aislado por un largo período de tiempo, emprende un viaje cuyo objetivo es conocerse más a sí mismo, por lo que decidirá indagar en su identidad.

“Una de las cosas más lindas de haber formado parte de Sweet Tooth fue que, cuando llegabas al set, no se sentía que estabas a punto de actuar, no se sentía como un trabajo”, expresó Convery en diálogo con Collider. “El foco estaba puesto en la diversión primero, y en actuar después, y pienso que así debería ser esta profesión. No debería ser una lucha sino un proceso llevadero en el que tu personaje pueda sacar lo mejor de vos, que es el aspecto que más amo de lo que hago”. Disponible desde el 6 de junio.

*Bridgerton (tercera temporada, segunda parte)

El 13 de junio llega la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton (Fuente: Netflix)

La primera entrega de la tercera temporada de la ficción de Chris Van Dusen -basada en la popular saga de novelas de Julia Quinn- llegó a Netflix el 16 de mayo y cautivó a la audiencia que estaba esperando el momento de disfrutar los vaivenes del vínculo que entablan Penelope Featherington (interpretada por la siempre brillante Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) bajo la convención narrativa “friends to Lovers” (”de amigos a amantes”).

El cierre de esta historia lo podremos ver en cuatro nuevos episodios que arriban este mes a la plataforma que se reservó los datos más jugosos sobre la trama de “Polin”. “Mientras las debutantes anhelan ser diamantes de primera, una discreta flor con una doble vida descubre su propio brillo, entre secretos y sorpresas”, reveló Netflix sobre esta vuelta de la ficción producida por la prolífica Shonda Rhimes, que tuvo un excelente spin-off, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton.

En diálogo con la publicación InStyle, Newton habló sobre la metamorfosis que sufre la relación entre Penelope y Colin. “Creo que a medida que se van acercando, van advirtiendo que los une algo muy profundo. Al comienzo no hay contacto físico sino una apertura del diálogo en el que se deja el ego de lado para poder ser honestos y gentiles el uno con el otro, en especial en el caso de Colin, que deja de comportarse como un arrogante porque ya no considera que tenga que demostrarle nada a nadie”, expresó el actor sobre la notable evolución de su personaje. “Yo crecí con este rol, y además tuve la fortuna de trabajar con Nicola, con quien conectamos de inmediato”, sumó Newton, quien tuvo su merecido espacio para brillar en esta tercera temporada. Disponible desde el 13 de junio.

*Clanes (primera temporada)

Clanes, serie española protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas Netflix

La serie española protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas es una de las grandes apuestas de este mes de la plataforma de streaming y parte de una atractiva premisa que adelantó Netflix: “Cuando el asesinato de su padre revela una doble vida, una abogada en busca de venganza se infiltra en un cártel de Galicia para acercarse a su líder. Con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ella ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado”. Lago interpreta a esa mujer, Ana, que reconvierte la angustia por la muerte de su padre en bronca y sed de justicia. Como consecuencia, planea derribar una red de narcotráfico al iniciar un vínculo romántico con el hijo del líder, Daniel (Novas), tan solo el comienzo de una jugada con la que pretenderá derrocar al clan desde sus cimientos.

En cuanto al resto del elenco que acompañan a Lago y a Novas en la producción creada y escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Roger Gual, nos encontramos con los nombres de Xosé Antonio Touriñán, Chechu Salgado, Melania Cruz, Miguel de Lira, Diego Anido y María Pujalte. En diálogo con la publicación La Vanguardia, Lago, excelente actriz que despuntó con El viaje de Carol -film por el que recibió una nominación a los premios Goya-, aludió a los desafíos de los proyectos en los que se embarca, como el caso de Clanes. “Para actuar debes sentirte libre. Con mucho autojuicio lo pasas mal y a mí no me sirve como herramienta. Lo que me funciona es que por un lado soy muy analítica y por otro muy intuitiva, me dejo llevar”, expresó la talentosa intérprete que regresa a la pantalla chica, tras su protagónico en Limbo. Disponible desde el 21 de junio.

* That ‘90s Show (segunda temporada, primera parte)

That '90s Show, un spin off efectivo PATRICK WYMORE - NETFLIX

Si bien había cierta cautela respecto a este spin-off, That 90′s Show demostró, con su primera temporada estrenada el 19 de enero de 2023, que podía erigirse como una sitcom sin demasiadas pretensiones, pero efectiva de todas formas . La comedia de Bonnie Turner, Terry Turner, Gregg Mettler y Lindsay Turner es una prolongación de la popular That 70′s Show, ficción que se despidió en 2006 y de la que surgieron actores que luego tuvieron un gran recorrido cinematográfico como Mila Kunis, Ashton Kutcher y Topher Grace. En este desprendimiento de la serie madre, el relato, ambientado en el año 1995, pone el foco en Leia Forman (Callie Haverda), la hija de Eric y Donna Pinciotti, los personajes que en la serie original fueron interpretados por Grace y Laura Prepon.

En los primeros episodios, veíamos cómo la joven necesitaba un tiempo lejos de sus padres, por lo que elegía pasar un inolvidable verano con sus abuelos Kitty (Debra Jo Rupp) y Red (Kurtwood Smith) en Point Place, Wisconsin, lugar en el que conoce “a una nueva y alocada generación de chicos”.

La segunda temporada incorporará cameos de estrellas del cine y la TV de los 90 y se centrará aún más en los dilemas de Leia y una encrucijada romántica que dejó a la audiencia con un cliffhanger. Esta vuelta de la serie está dividida en dos partes. Los primeros episodios se podrán ver a partir del jueves 27 de este mes, mientras que los restantes estarán disponibles el 24 de octubre. Disponible desde el 27 de junio.

*Supacell (miniserie)

Supacell Netflix

La miniserie de seis episodios creada, escrita y codirigida por el músico y realizador británico Andrew Onwubolu (más conocido como Rapman) registra, de acuerdo a lo comunicado por Netflix, cómo “cinco jóvenes del sur de Londres descubren sus poderes extraordinarios” , mientras que un enigmático hombre “deberá lograr que se unan para salvar a la mujer que ama”. La ficción, que no ha confirmado su fecha de estreno hasta el momento, cuenta con los protagónicos de Tosin Cole, Adelayo Adedayo, Yasmin Monet Prince, y el siempre brillante Eddie Marsan.

“Soy muy fan de la serie Héroes ” , declaró Rapman, quien aseguró, en diálogo con Empire, que se inspiró en dicha ficción de Tim Kring para la creación de Supacell. “Esa serie era lo más cercano a lo que yo consideraba que debía lucir una producción sobre superhéroes, y al mismo tiempo quise hacer algo más terrenal, algo que la gente pudiera mirar para luego pensar: ‘Si tuviera poderes, seguramente termine haciendo lo que hacen estos personajes’”, expresó el multifacético artista sobre su flamante miniserie. Fecha por confirmar.

