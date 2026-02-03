Rating: cómo fue la competencia entre la gala de eliminación de MasterChef vs. la ficción de la China Suárez

Luego de un enero de números paupérrimos, en donde el encendido fue el más bajo de los últimos 20 años, la televisión abierta tuvo su primer súper lunes con el enfrentamiento entre Telefe y elTrece. MasterChef Celebrity adelantó su horario con una edición especial para competir con el estreno de la serie de Eugenia ‘China’ Suárez, Hija del fuego. El folclore de las redes sociales se trasladó a la batalla por el rating, en este enfrentamiento televisivo simbólico.

Este lunes marcó la vuelta de Rodolfo Barili a la conducción de Telefe Noticias y de Dominique Metzger y Nelson Castro a Telenoche. En el mano a mano, el noticiero del canal de las pelotitas se impuso con un pico de 7.1 puntos versus los 3.1 de eltrece. Pasadas las 21.15 comenzó Hija del fuego: la venganza de la bastarda, con un piso de 3.0. Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Suárez), una mujer que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece. Grabada principalmente en San Martín de los Andes y en algunas locaciones de Buenos Aires, la historia está protagonizada además por Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros.

Pasadas las 21.40 arrancó la gala de eliminación de MasterChef con un piso de 7.2 puntos, liderando la franja. Rusherking, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Claudio ‘Turco’ Husaín y Andy Chango, que no logró cumplir el desafío en la gala de beneficios, tuvieron que dejarlo todo para continuar en carrera. En la prueba principal, los participantes tuvieron que cocinar un plato con una variedad de “ingredientes baby”. Pero como en el reality de Telefe nada es lo que parece, en el medio, enfrentaron el mini desafío de preparar una bruschetta y el Turco, que ganó la mini prueba, obtuvo ayuda del jurado en su plato.

La ficción de eltrece llegó a una marca máxima de 4.2 puntos, segunda en la franja, mientras que LAM con Santiago del Moro con las últimas novedades de lo que será Gran Hermano marcó 3.0 y Bendita 2.8. A las 22 comenzó el cine de eltrece con el film Jungle Cruise con Dwayne Johnson y Emily Blunt con 3.8 y debutó la nueva temporada de Bienvenidos a ganar con Hernán Drago con un piso de 1,8. Mientras tanto, en Polémica en el bar Mariano Iúdica junto a Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo, Alicia Barbasola, Karina Iavícoli y Daniel Fava repasaron varios temas relacionados con la inseguridad que se vive en el país con un pico de 1.4.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares en uno de los desafíos más complejos hasta el momento. La primera en presentar su plato fue Emilia Attias, una codorniz con puré de berenjenas y verduras baby y, luego, Evangelina Anderson, una pata y muslo de codorniz con verduras baby grillada, por las que fueron felicitadas.

Luego llegó el turno de Miguel Ángel Rodríguez que presentó una codorniz a la manteca y miel con remolachas y zanahorias glaseadas; seguido de Andy Chango con un Coq au vin. Rusherking cocinó codorniz con choclo y hongos grillados y, finalmente, el Turco, una codorniz con salsa de vino, miel y ciruelas.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 13.1 puntos, en la noche en la que Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el músico fue eliminado. “Yo sabía que entraba a un lugar difícil con todos los compañeros cocinando desde hace tiempo, me parece justo que siga Miguel, voy a seguir cocinando en mi casa”, se despidió.