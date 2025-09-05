Rating: con el último partido de Lionel Messi en la Argentina explotaron los números del prime time

Se sabe que cuando juega la selección nacional los números de rating suben de manera considerable y más aun sabiendo que el encuentro de anoche en el estadio Monumental, fue el último partido oficial para Lionel Messi en la Argentina con la celeste y blanca. Y la expectativa se notó desde la previa que comenzó a las 20 h por Telefe con un piso de 10 puntos. Con los relatos y comentarios Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, y Sofi Martínez desde el campo de juego, se pudo vivir el pre partido donde se lo vio al goleador emocionado por los cánticos de los hinchas que no dejaron de avivarlo desde que entró a la cancha. Minutos antes del comienzo del primer tiempo, la pantalla de Telefe tocó los 17 puntos.

Éste fue uno de los últimos dos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y si bien el seleccionado albiceleste ya tiene asegurada la clasificación al Mundial y ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones, enfrentó a Venezuela con todas las ganas. Cuando la pelota empezó a rodar, el rating trepó a los 21.6 puntos. Durante el primer tiempo la Argentina atacó con todos sus futbolistas por delante de la línea del mediocampo. Mientras que su contrincante presentó un 4-4-2 bien definido. Como no podía ser de otra manera, a los 39 minutos, Messi hizo el primer gol del partido. Es el número 35 del 10 con la casaca de la Argentina en eliminatorias. El pico de rating de la primera etapa fue de 27 puntos y otros 16.0 en la señal de cable TyC Sports.

Lionel Messi festeja el tercer gol por las eliminatorias Sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela, disputado en el Estadio Más Monumental el 4 de septiembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina. Manuel Cortina - LA NACION

Los demás programas se vieron muy afectados por el encuentro que atrapó todo el interés. Solo en el entretiempo pudieron crecer un poco, aunque sus números estuvieron muy por debajo de lo habitual. Buenas noches familia logró tocar los 3.3 puntos, mientras que LAM y Bendita estuvieron entre 1.5 y 1.8.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 25.2 puntos, números que solo obtiene la televisión abierta con un partido de futbol y que están muy lejos de los habituales del prime time. Lautaro Martínez entró por Julián Álvarez y a los dos minutos, puso el 2 a 0 de cabeza. Luego fue el turno del segundo gol de Messi y el rating subió a los 29.7, la marca máxima del encuentro.

Al término del partido, los programas de la competencia no pudieron recuperarse. Guido Kaczka logró trepar a los 3.5 y Bienvenidos a ganar a los 2 puntos. En Trato Hecho participó Ángel Medina, un jugador de tejo de 74 años con el objetivo de ganar el premio mayor para poder viajar a Las Toninas para participar de un torneo. En la séptima ronda decidió cerrar su trato en $1.600.000, cifra que duplicó el valor real de su maletín que contenía $750.000. El ciclo de América TV tocó 1.1.

Ángel Medina, un jugador de tejo de 74 años que participó de Trato Hecho participó

Como suele suceder cada vez que hay un gran evento en vivo que atrae mucha audiencia, Telefe aprovecha para promocionar su programación. Esta vez, Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron 20 de los 24 nombres de quienes serán parte de Masterchef Celebrity. Con 17.8 puntos que les dejó el post partido, las conductoras anunciaron al cantante Pablo Lescano como el primer confirmado.

Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron 20 de los 24 nombres de quienes serán parte de Masterchef Celebrity

En el segmento especial llamado Se encienden las hornallas, con dos atriles al mejor estilo premios Martín Fierro y un bolillero dieron la lista de las figuras que serán parte del reality. Evangelina Anderson, el Tiktocker Alex Pelao, Valentina Cervantes, esposa del jugador Enzo Fernández, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, el tenista Diego Peque Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge Roña Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín Cachete Sierra y Claudio Turco Husain. El anuncio terminó en los 10 puntos de rating, mientras Mario Pergolini con Arnaldo André de invitado estuvo en los 3.5.