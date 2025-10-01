Rating. Cuánto midió el debut del cuarto round en La Voz Argentina y la nueva noche de América

Si bien el rating no está siendo superlativo, en los últimos meses, los canales siguen haciendo movimientos en sus grillas para atraer mayor audiencia. La Voz Argentina, el talent show musical de las noches de Telefe, comenzó su camino a la final.

Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coaches, este martes a las 21.55 arrancó el cuarto round, el último antes de los cuartos de final de la competencia. En esta nueva etapa, cada team cuenta con sólo cinco participantes quienes deberán perfeccionar sus presentaciones para deslumbrar a los coaches y asegurar su lugar en los cuartos de final.

En esta instancia, cada responsable del equipo elegirá a dos de sus participantes, dos serán salvados por el voto de los otros coaches y uno por team, quedará eliminado.

El talent show comenzó con un piso de 9.3 puntos, liderando la franja, con un musical de Lali con Miranda. Con el enfrentamiento cruzado de todos los equipos, Thomas Dantas, del team Luck Ra, abrió la noche con “Rayando el sol”, de Maná. Luego llegó el turno de Valentino Rossi con “Skyfall” de Adele, seguido de Sofía Verna del equipo de Miranda con “Falsas esperanzas” de Christina Aguilera.

Se vivió un momento de tensión cuando Iara Lombardi del team Lali interpretó “Sera perche ti amo” y se olvidó la letra. “Fue mucha emoción, son cosas que pasan, se me puso en blanco la mente y no pude volver”, admitió la participante. En esta instancia, La Voz Argentina tocó 11.6, la marca máxima de la noche.

Tras este incidente, llegó Lucas Barros para cantar “Once mil” de Abel Pintos y Luis González con la versión en español de Bon Jovi, “Como yo nadie te ha amado”. Después fue el turno de Jaime Muñoz con el tango “Y todavía te quiero”, seguido de Federico Mestre del team Luck Ra con “Es de verdad”, del dúo Ha Ash y otra vez se olvidó por momentos la letra. “Entré muy nervioso, es un poco de todo pero le pido perdón a todos”. Finalmente, ninguno fue eliminado pero este miércoles se irán dos participantes.

El programa que conducen Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli arrancó con 3 puntos, en duplex con LAM

Por su parte, Buenas noches familia se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6.4 puntos. América modificó los horarios de todo su prime time: el canal decidió pasar Trato Hecho, el ciclo de entretenimientos que conduce Santi Maratea, a los fines de semana y reprogramó Pasó en América a las 22 y Polémica en el bar a las 23. Con el repaso de lo que sucedió y lo que no se vio de la ceremonia de los premios Martín Fierro, el programa que conducen Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli arrancó con 3 puntos, en duplex con LAM, y luego se mantuvo entre 1.2 y 2.5. Mientras que Bienvenidos a ganar, la competencia directa desde el Nueve, cosechó un pico de 2.7.

Polémica en el bar comenzó su segunda semana al aire, con varios cambios dentro de su estructura

A las 23 comenzó Polémica en el bar, en su segunda semana al aire, con varios cambios dentro de su estructura. Tras los bajos resultados en materia de rating de los primeros días, el histórico ciclo busca reinventarse con invitados especiales en un nuevo horario, con menos política y más temas de actualidad. Con Mariano Iúdica como bastonero, integran la mítica mesa de café desde el lunes de la semana pasada, Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, el economista Juan Enrique, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Gabriel Anello, Nazareno Casero. Fredy Villarreal, Emiliano Senas e Iván Ramírez aportaron su costado humorístico dentro de un formato que lo requiere.

Otro día perdido, mano a mano con Boy Olmi, se ubicó segundo con 5.3

En cuanto a la mesa de este martes, el programa sumó a Coco Sily y a Luis Ventura para hablar de todas las polémicas que dejó la ceremonia de los premios Martín Fierro. Además estuvieron Charlotte Caniggia, que es una de las nuevas incorporaciones del programa, junto con Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo y Nazareno Casero. Arrancó con 1.1 puntos, detrás de TL9 denuncia con 1.7 y se mantuvo cuarto en la franja con un pico de 1.5. Por su parte, Mario Pergolini en Otro día perdido, mano a mano con Boy Olmi, se ubicó segundo con 5.3, con una entrevista hablando de la carrera del actor, sus elecciones espirituales de vida, su matrimonio con Carola Reyna, entre otros temas. Telefe continuó liderando, esta vez, con Pasapalabra con 6 puntos.