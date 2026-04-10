Rating: cuánto midió el primer Congelados de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo la semana más intensa y polémica desde que debutó en febrero en la pantalla de Telefe y eso se reflejó en los números de rating. Desde que se conoció la noticia del accidente doméstico que sufrió Andrea del Boca en la casa, que la obligó a abandonar el reality, varias fueron las especulaciones que se hicieron sobre su continuidad dentro del programa. El lunes, uno de los versus más esperados entre Yisela “Yipio” Pintos y Cinzia Francischiello, con la eliminación de la venezolana, cambió todo dentro del ciclo. Las estrategias y las alianzas se modificaron luego de que los hermanitos se enteraron de que la actriz no volvería. Pero, como en GH nada es lo que parece, esta noche, en el primer Congelados de la temporada, todos se llevaron una sorpresa.

La competencia de la noche comenzó con el especial de Pasapalabra con 8.8 puntos, donde jugaron Lizardo Ponce, Manu Dons, Michelle Masson versus Tati Schapiro, Emily Lucius y Gustavo Conti, frente a Es mi sueño con 7.8. En el talent show de eltrece se lució Lola Riccio, que interpretó “Perro dinamita”, canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; conquistó a los cuatro jurados, entre ellos Carlos Baute, y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. Por su parte, LAM se ubicó tercero con un pico de 4.4 puntos y Bendita llegó a los 4.1.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de nominaciones de Gran Hermano con un piso de 10.6 que le dejó Pasapalabra, mientras que el ciclo de Guido Kaczka llegó a los 8 puntos. La expectativa era enorme porque desde temprano Santiago del Moro había anunciado en sus redes sociales que entraría “ella” en el primer Congelados de la temporada. Aunque el conductor no nombró a la actriz, hubo un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores del reality: la publicación fue musicalizada con la canción “Tonta, pobre tonta”, interpretada por Andrea del Boca. Pero, en realidad, quien entró fue su hija Anna, a buscar la valija y la almohada de su madre. La joven, después de abrazar a los aliados de la estrella de las telenovelas, dejó una advertencia: “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”. En esa instancia, el rating subió a los 12.6.

En la gala también se confirmó que Sol Abraham será la participante argentina que viaje a La casa de los famosos de Telemundo y que Fabio “el galáctico” Agostini, nacido en España y jugador del Real Madrid, vendrá a Gran Hermano. Del otro lado, Mario Pergolini arrancó Otro día perdido con un piso de 4.9 puntos. Por su parte, Bienvenidos a ganar quedó en el tercer puesto en la franja, con un pico de 2.7, y detrás BTV con 1.8. En eltrece, el conductor recibió a Gerardo Romano para su entrevista mano a mano, en la que el actor contó que fue custodio presidencial, abogado, rugbier y pollero. Luego sumó a Romina García Vázquez, integrante del cuerpo de baile del Teatro Colón. La marca máxima fue de 6.2.

La noche la lideró Gran Hermano con un pico de 12.9 puntos. Esta fue la mejor semana para el ciclo de Telefe desde su estreno, con promedios arriba de los 13 puntos. Otro dato significativo que marca récord de audiencia: en DGO hubo más de 25.000.000 de plays de los canales que están disponibles con contenido exclusivo del formato 24 horas de GH en Directv. El impacto es significativo, dado que el fenómeno del reality generó que se duplique el consumo en la plataforma.