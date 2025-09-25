Rating: cuánto midió el segundo enfrentamiento entre River y Palmeiras en la Copa Libertadores

Tras haber caído 2 a 1 en el estadio Monumental, River se enfrentó al Palmeiras en territorio brasileño para convertirse en uno de los cuatro mejores de la Copa Conmebol Libertadores. Como suele suceder con este tipo de eventos, el rating creció de manera exponencial a comparación con los otros programas del prime time de la televisión abierta. Pasadas las 21.10, comenzó la previa de la transmisión por Telefe con un piso de 11.3 puntos. A las 21.30, con los comentarios y relatos de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt arrancó el partido liderando la franja con 13,3 puntos. Mientras tanto, Eltrece con Buenas noches familia se mantenía en 5.4, segundo en la franja, seguido de Bendita y LAM con 3.2 y La noche es nuestra marcaba 0.1, en la Televisión Pública.

Mario Pergolini entrevistó a Peter Lanzani

A pocos minutos del arranque, River se puso en ventaja en San Pablo. Maximiliano Salas, de cabeza, marcó el 1-0 en un centro al primer palo y el rating escaló a los 15.5. A los 13 minutos, Palmeiras estuvo cerca del empate. El pico del primer tiempo fue de 16.9 puntos. Los equipos se vieron las caras en un duelo que fue vibrante. Se trata de la cuarta vez que ambos clubes se midieron en una instancia clave y el historial jugaba a favor del “Verdão”. Para llegar a los cuartos, River superó a Libertad de Paraguay y Palmeiras hizo lo propio con Universitario de Perú. En el encuentro anterior, el equipo argentino perdió y, en esta instancia, necesitaba ganar para convertirse en uno de los cuatro mejores.

En el entretiempo, los demás programas pudieron subir sus números: Buenas noches familia trepó hasta los 5.6 y quedó segundo en la franja. En Trato hecho, Germán con 49 años llegó al programa con el objetivo de conseguir el dinero necesario para costear sus estudios en la carrera de Seguridad e Higiene. Hizo una contraoferta en la séptima ronda por $350.000 y fue rechazada. Se llevó los $750.000 que había en su maletín. El ciclo de entretenimientos de América tocó los 2.1. Por su parte, Bienvenidos a ganar, con Laurita Fernández por el Nueve, alcanzó los 2.3 puntos y Polémica en el bar marcó 1.1 puntos, con la cobertura del triple crimen de Florencio Varela.

El rating lo lideró el partido de River

El segundo tiempo arrancó con un piso de 12.2 puntos. A los 11 minutos, Vitor Roque aprovechó el remate de Armani y empujó la pelota para convertir el empate. El rating trepó a los 15.1. Tras el gol de los brasileños, se recalentó el encuentro, hubo unos minutos de golpes, empujones, tumulto y tarjetas amarillas. Antes del final, se salvó River, luego de que el arquero no logró controlar un tiro libre. Si bien los millonarios pusieron todo, no lograron poder llegar a los penales. El partido tocó una marca máxima de 15.3, buenos números considerando que también se transmitió por Fox Sports y la plataforma Disney+.

Por su parte, Mario Pergolini en Otro día perdido conversó mano a mano con Peter Lanzani y se mantuvo en los 4.3 puntos. Con el actor conversaron sobre su carrera, la transformación luego de su paso por los elencos de Cris Morena y sus nuevos proyectos. El fútbol sigue demostrando que es de las pocas opciones que aún elige el público, de manera masiva, a la hora de ver televisión abierta.