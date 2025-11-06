Rating: cuánto midió la tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity con una inesperada salida

Desde su estreno, MasterChef Celebrity se consagró como el programa más visto del día. Durante octubre, la gala de eliminación lideró con 67,86% de share y 14,8 puntos de rating, aventajando a su competidor por una gran diferencia. En streaming en el YouTube de MasterChef Argentina se alcanzaron 3 millones de usuarios únicos y 18.7 millones de visualizaciones. Con la innovación de la Liga de Streamers, se obtuvieron promedios y picos de más de 20.000 usuarios en vivo.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra versus Buenas noches familia, con una leve ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 10.8 puntos, mientras que Guido Kaczka se mantuvo cerca con 5.5. Pasadas las 22.10 arrancó la tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 11.2.

Este martes, Walas fue salvado en el día de última chance por su preparación que llamó “Berenjena tanto amor”, en alusión al título de uno de los grandes éxitos de Massacre, su banda. “Empecé con la salsa de tomate, luego la cebolla picada -lo más estrecha posible-, le puse orégano, ajo, corté la berenjena en rebanadas lo más justas posibles, las freí y después pasaron por horno. Es la primera vez que lo hago en la vida y lo hice a sus órdenes y directivas”, explicó el músico. Entonces fueron Momi Giardina, Alex Pelao, Sofi Gonet, Sofi Martínez, Luis Ventura, Valentina Cervantes, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Leandro ‘Chino’ Leunis, Andy Chango y el Peque Schwartzman los que tuvieron que desplegar todo su talento para quedarse en la competencia. La prueba de esta noche para no quedar eliminado fue cocinar en 60 minutos un plato bien argentino con ingredientes que obtuvieron de las cajas misteriosas. Pero como en MasterChef nada es lo que parece, las preparaciones clásicas tuvieron que ser versionadas.

Bajo la atenta mirada de los participantes que pasaron a la siguiente ronda, el resto de los concursantes hicieron lo que pudieron frente a uno de los desafíos más complicados hasta el momento. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 13 puntos. Andy Chango dio la nota cuando le alcanzó chorizo y aceitunas a sus compañeros del balcón que lo celebraron y se convirtieron en su barra brava. Como de costumbre, terminó cinco minutos antes y se puso a ayudar a los otros famosos. Llegó la hora de probar los platos y la tensión aumentó. Valu Carevantes fue la primera en presentar su plato: tira de asado con chorizo y una tortilla de batatas con éxito. Luego llegó el turno de Momi, que preparó bruschetta de ricotta al limón, salame y huevo poché sin buenos resultados. “Tuviste varios errores técnicos pero el bocado es rico”, sentenció Donato de Santis.

Asado al malbec con papines al horno fue el plato de Andy Chango y, antes de probarlo, Germán Martitegui le marcó la cancha. “Sabés que es completamente ilegal subir comida al balcón”. “A ellos les da bronca que termine antes y haga boludeces”, reconoció el músico. “Fue de tus peores platos, no sé cómo te las ingeniaste para que el vino parezca agua, además de que los vegetales están crudos”, sentenció el jurado. Luego, Tobal presentó unos arrolladitos de acelga con papines que se quedaron a mitad de camino. Ventura se jugó por unas croquetas de polenta con papines y chorizo; Alex Pelao, por un sándwich rústico relleno de chorizo con crema de cabutia y Sofi Martínez, por tacos de acelga con blend de carnes, todos sin buenos resultados.

“Chorizo viajero” se llamó el plato de Emilia Attias, una polenta frita con ensalada fresca de perejil y chorizo laqueado con miel que fue uno de los mejores de la noche. El Peque optó por una tira de asado banderita, con cabutia y provoleta. “Es una noche donde varios quisimos hacer buenos platos pero no nos salió”, admitió el tenista. La Reini arriesgó con un asado banderita con un puré de batatas con toffee y gremolata y obtuvo una buena devolución. Finalmente, el Chino Leunis creó un asado banderita con niños envueltos de humita por el que fue felicitado.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja entre los 4 y 5 puntos, seguido de Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2.2 y Pasó en América con 1.5. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 2.9, número bastante más bajo de lo habitual. El conductor dialogó mano a mano con Dolores Fonzi sobre su nueva película Belén, la trayectoria en los medios y su paso por Verano del 98. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja arriba de los 3 puntos.

A las 23 arrancó Polémica en el bar con Mariano Iudica junto con Charlotte Caniggia, Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo, Joe Fernández y Coco Sily. Todos conversaron sobre los temas del día, entre ellos, el escándalo alrededor de la familia Tinelli con 0.9 puntos. En una de las peores galas en materia de resultados gastronómicos, MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 13.3 puntos, en la noche en la que Andy Chango y Diego Schwartzman quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el tenista quedó eliminado. “Hoy el plato no salió pero la pasé espectacular”, se despidió entre lágrimas abrazado por todos sus compañeros.