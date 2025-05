Rating: cuánto midió uno de los versus de eliminación con clima de recta final de Gran Hermano

Gran Hermano está a un mes de su finalización en la que se sabrá, tras siete meses de encierro, quién se consagra ganador del reality de Telefe. Los diez mejores batallan para llegar a esa instancia, en una semana donde las intrigas e internas estuvieron a la orden del día. Con la salida de Gabriela Gianatassio, integrante de las ‘Bad Bitches’ junto con Catalina Gorostidi y Chiara Mancuso, se terminó una etapa dentro de la casa. La brasileña fue la última en ser eliminada de un grupo que generaba mucho odio por su proceder dentro del programa. Desde robos sin sentido a amenazas de todo tipo, las tres mujeres fueron saliendo una a una por decisión del público. A partir de allí, las alianzas fueron otras como suele suceder tras cada eliminación.

Por un lado, el Tridente salió nuevamente fortalecido, ya que Luz Tito sigue sacando participantes del reality. Esto sumado al liderazgo que ganó Santiago Algorta, los dejó un lugar muy cómodo dentro del juego. Si bien quien gana esta prueba ya no puede hacer movimientos en la placa de nominados, sigue consiguiendo la inmunidad semanal. Por el otro, Ulises Apóstolo quedó absolutamente solo y, como siempre, su objetivo es exponer como sea a su archienemigo, Tato. Y luego están los hongos, Selva Pérez, Juan Pablo de Vigili y Eugenia Ruiz, una sociedad que no tiene mucha vida. El resto juega solo y sin un objetivo claro: Sandra Priore va y viene llevando chismes y generando internas, Katia Fenocchio está más preocupada por los cigarrillos que por su propia supervivencia y Lourdes Ciccarone confronta a todos a los gritos, al mejor estilo Furia Scaglione pero con menos agresividad.

Pero no todo fue tensión, ya que el jueves Brian Alberto cumplió el sueño de casarse con su novia, Laura, antes de lo que será la ceremonia legal el año que viene. En una fiesta de la que participaron varios de los ex hermanitos, la pareja dio sus votos, dentro de la casa, de la mano de Ariel Ansaldo, jugador GH 2023, que ofició de líder del encuentro. Los jugadores que siguen en competencia pudieron ver todo por tv para no romper el aislamiento.

Así las cosas, ya que el reality está en sus instancias finales, Santiago del Moro anunció que las galas de eliminación se dividirán entre domingo y lunes. En la primera parte, el Big les hizo una fuerte advertencia a todos los jugadores por las pistas que vienen del exterior. Como los participantes incumplieron el protocolo anti gritos, se les recortó el 50% del presupuesto y como no cumplieron el desafío semanal, les quedó sólo el 25% para la compra semanal de alimentos. “Fueron muchas las transgresiones en este sentido, pero quiero detenerme en una situación, yo diría muy grosera, protagonizada por un grupo de personas que permaneció en el jardín durante varios segundos con el propósito de escuchar la totalidad del mensaje procedente desde afuera. No acepto este tipo de picardías. Los protocolos están para ser respetados. Quien no lo entienda, se verá en problemas. Mi sanción abarca a todos”, detalló GH.

El domingo, La Tana fue la primera salvada por el público con el 7.3% de los votos, seguida de Selva con el 8.9%. Este lunes, Espiando la Casa arrancó con un piso de 10.8 puntos que le dejó Telefe Noticias. Los nominados pudieron hablar con el público en el confesionario expresando las razones por las que se querían quedar en el programa. El rating subió a 13,1 cuando Del Moro anunció que Luz era la primera salvada con el 16.6% de los votos, seguida por Ulises con el 21,8%. Finalmente, Lucía abandonó la casa con el 53.4%. La marca máxima de Gran Hermano fue de 13.3, en la noche en donde parte del rating estuvo en el cable por el partido Boca - Independiente.