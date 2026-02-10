Rating. De los buenos números de la China Suárez a la eliminación cantada en medio de la polémica de Masterchef

La llegada de Hija del fuego, la venganza de la bastarda, serie que protagoniza Eugenia ‘China’ Suárez en la pantalla de eltrece subió los números del prime time del canal que comanda Adrián Suar. En su primera semana al aire promedió 4.2 puntos y este lunes siguió creciendo. El plan de Letizia empieza a materializarse con la segunda muerte. En este universo cargado de secretos y alianzas inesperadas, cada personaje ocupa un lugar clave en el desarrollo de la trama y en este meticuloso y macabro proyecto. Por su parte, Masterchef entró en su último mes al aire y el nivel de las pruebas son cada vez más complejas.

La serie de eltrece arrancó en 3.3 y se mantuvo segunda en la franja. El prime time lo comenzó liderando Pasapalabra con Guillermina Valdés, José María Muscari y Fabián Vena versus Ernestina Pais, Rochi Igarzabal y Juan Palomino con un pico de 9.6. Pasadas las 22.15 arrancó la gala de eliminación de MasterChef con un piso de 9.4 puntos, liderando la noche. De la última chance llegaron Susana Roccasalvo, Leandro ‘Chino’ Leunis, Marixa Balli, la Joaqui, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez que no pudo superar el desafío de la torta arcoíris, con polémica incluida. El actor sufrió el inesperado robo de su crema, en medio de la prueba de beneficios, y no pudo presentar su preparación tal y como estaba pedida. Este fue el puntapié para una serie de errores que cometió que lo llevaron por el mal camino. Los famosos tuvieron que cocinar en 60 minutos el mejor plato con centolla de sus vidas. “Para el ejercicio que tendrán que realizar esta noche es necesario que sean muy responsables. El ingrediente que van a trabajar es totalmente premium”, les advirtió Damián Betular.

La ficción de eltrece llegó a una marca máxima de 5.1 puntos, segunda en la franja, mientras que LAM con la conducción de Denise Dumas, por las vacaciones que se tomó Ángel de Brito, marcó 3.3 y Bendita obtuvo un pico de 2.5. A las 22 comenzó el cine de eltrece con el film Sherlock Holmes con Robert Downey Jr y Jude Law con un piso de 4.5 y se mantuvo en los 3 puntos; mientras que en canal Nueve la nueva temporada de Bienvenidos a ganar con Hernán Drago arrancó con un piso de 2.3. Por su parte, en Polémica en el bar Mariano Iúdica junto a Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo, Alicia Barbasola, Emmanuel Danann, Karina Iavícoli y Gabriel Schultz repasaron lo que sucedió en el medio tiempo del Súper Bowl XL en San Francisco, California, con 2.5.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares en uno de los desafíos más complejos hasta el momento. La primera en presentar su plato fue la Joaqui, un guiso de centolla, seguida del Chino Leunis con un risotto de centolla y Andy Chango con una ensalada de centolla con melón, mango, pepino, palta y eneldo por la que fue felicitado.

Nueva gala de eliminación en Mastercheff

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez presentó un risotto de centolla por el que quedó muy complicado; Susana Roccasalvo preparó una centolla sobre repollo colorado y espinaca con salsa de morrón y Marixa Balli, ravioles de centolla con salsa de echalotes.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 12.3 puntos, en la noche en la que Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el actor fue eliminado. “Epa, acá estamos señores. Aprovechen ese silencio que va a quedar ahora. Si sacamos una sonrisa del otro lado de la pantalla, misión cumplida. Lo primero, gracias, es un equipo enorme con el que estoy agradecido”, se despidió el futuro protagonista del musical Annie.

Este martes comienza una etapa de máxima tensión en el reality culinario de Telefe con el inicio de la semana de terror. Esta vez, el mayor obstáculo no será solo el reloj, sino una serie de consignas diseñadas para incomodar los sentidos. Con un escenario que esconderá sorpresas en cada rincón y la obligación de manipular ingredientes que desafían cualquier prejuicio, los participantes se verán obligados a cocinar bajo condiciones extremas. En las próximas galas, sólo quienes logren superar el impacto de lo inesperado podrán asegurar su lugar en el certamen.