Rating récord: cuánto midió la final de MasterChef Celebrity

Tras cinco meses en el aire, MasterChef Celebrity llegó a su fin y no decepcionó. Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se disputaron el título más deseado por los 24 famosos que se animaron a la competencia culinaria más exigente de la televisión. En una noche que lo tuvo todo: tensión, creatividad y emoción, los dos jóvenes tuvieron que dejar todo para presentar un menú con entrada, plato y postre para ganar el título de mejor cocinero amateur del país.

El 13 de octubre del año pasado, Wanda Nara le dio la bienvenida a las 24 figuras que fueron parte de MasterChef Celebrity. Bajo la atenta mirada de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, con delantal puesto, personajes de diferentes ámbitos compitieron para avanzar en el reality de cocina más famoso del país. Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes tuvieron que atravesar cada noche un reto diferente y demostraron sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

Cuando Telefe proyectó esta nueva temporada de MasterChef Celebrity decidió darle mayor preponderancia al show que a la cocina. Y así fue que dentro del elenco de los participantes hubo varios “enemigos” de Wanda Nara como Luis Ventura o Susana Roccasalvo o personajes que de alguna u otra manera estuvieron ligados mediáticamente a ella, como Eugenia Tobal o Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández. Pero, sin lugar a dudas, el ida y vuelta más picante del programa lo tuvo con Maxi López. Desde reproches, recuerdos y pases de facturas, la expareja convivió dentro de las cocinas más famosas de la TV y le pusieron picante a la competencia.

En cuanto al rating, el certamen superó las expectativas. Siempre se mantuvo con un promedio de dos dígitos, en un momento donde el 80% de los programas de televisión abierta miden menos de 3 puntos. Y además, en estas instancias finales no solo subió considerablemente sus números, sino que varias veces se consagró como lo más visto del día, superando a Gran Hermano. Cabe destacar que la semifinal que dejó en el camino a López y al Turco cosechó 15,5 puntos.

La noche de la final comenzó pasadas las 21.35 con el piso de 12.3 puntos que le dejó Telefe Noticias. En esta gala decisiva, Ian Lucas y la Reini, los finalistas dejaron atrás sus delantales para vestir, por primera vez, las chaquetas de chef. El desafío fue el más ambicioso hasta la fecha: tuvieron que diseñar y ejecutar un menú completo de tres pasos (entrada, plato principal y postre), para deslumbrar al exigente jurado.

Con solo 120 minutos en el reloj, cada técnica, cada ingrediente y cada segundo contó para convencer a los expertos de que merecían el trofeo y el título de campeón. La Reini presentó una propuesta con sabores argentinos: trucha patagónica cruda, criolla al estilo norteño y vinagreta de torrontés; de principal, vieiras con puré de humita y salsa de queso y pimienta, y de postre, brulée de higos, crema inglesa y texturas de masa sablée, crema montada con dulce de leche.

Por su parte, Ian se inspiró en los sabores de su infancia y presentó una entrada de fainá con provolone, pimientos asados y anchoas marinadas. De principal, milanesa de bife con hueso, linguinis negros con manteca de ajo confitado y de postre, arroz con leche a base de caramelo, banana bruleada, coulis de frutillas y arándanos frescos con almíbar de limón.

“Dos horas, tres platos completos, contando mi historia a través de la comida, lo di todo”, confesó el Youtuber antes de presentar su menú. El rating cuando Wanda Nara avisó que el tiempo se había terminado subió a 15.7 puntos, minutos antes de las 22.

A la hora de las devoluciones, los jurados probaron primero las entradas. “Reini, este plato tiene una delicadeza inédita, es un poema”, le dijo Donato, que se emocionó por la preparación de Ian, la comida preferida del abuelo del joven. “El plato tiene una potencia muy fuerte. Muy buena presentación”

Con la presentación de los principales, el rating subió a los 17.4 puntos. Ian confesó que quiso mejorar un plato que de chico le cocinaba a su hermano. “Es una maniobra muy complicada hacer una milanesa de tomahawk pero está lograda”, lo evaluó Martitegui. “Frescura y sutileza, son las palabras que elijo para este menú de la Reini que estoy probando”, afirmó el jurado.

Con los postres, la influencer aclaró: “Quería cerrar con algo que tuviera dulce de leche, puse flores porque hablan de mi personalidad”. Betular los felicitó a ambos: “Sofi me gusta la combinación de dulce de leche e higos, es un buen broche de oro” y agregó: “Ian el mundo de arroz con leche es infinito, está muy bien tratado. Lograste contar una historia a través de la comida”.

Antes de la definición, el rating trepó hasta los 18.6 puntos. Cualquiera de los dos tenían chances de ganar pero los jurados decidieron que Ian Lucas se lleve el título de mejor cocinero amateur del país. La marca máxima de rating de la noche fue de 20.2 puntos.