Rating. La eliminación de uno de los personajes más fuertes del reality le dio buenos números a Gran Hermano.

La salida de Lourdes Ciccarone marcó un antes y un después en el grupo del triángulo de las Bermudas, Sandra Priore quedó muy expuesta al negar que fue ella quien habló del supuesto acomodo de Chiara Mancuso y Katia Fenocchio empezó a tomar distancia de su compañera. Santiago Algorta ganó la prueba de liderazgo y eso lo hizo respirar tranquilo, ya que salió de la zona de riesgo, al acceder a la última inmunidad del reality.

Pero todo se revolucionó con la llegada de ocho exparticipantes que entraron a la casa para jugar con cada uno de los finalistas. Andrea Lázaro, Santiago “Bati” Larrivey, Martina Pereyra, Petrona Jerez, Giuliano Vaschetto, Jenifer Lauría, Luciana Martínez y Chiara, volvieron para hacer campaña por sus compañeros. La Tana no dudó en elegir a Petrona Jerez y se justificó: “Porque la quiero”. Luego fue el turno de Luz Tito, que tomó de la mano a Luciana, la tercera pata del ‘Tridente’. Sandra Priore optó por Andrea, que en su momento se fue de la casa por problemas de salud, Eugenia Ruíz eligió Bati Larrivey, con quien ingresó en la segunda parte del reality. Selva Pérez, polémica como siempre, eligió a Chiara, algo que no le divirtió para nada a la joven que esperaba ser parte del team de Ulises Apóstolo. El cordobés se inclinó por Jenifer Lauría, que fue parte del grupo de los ‘Causas’ y considerada su hermana. Tato se quedó con Martina Pereyra, la participante que se fue de la casa por una supuesta mala jugada del uruguayo que la dejó en la placa y a Juan Pablo “Devi” De Vigili no le quedó otra que quedarse con Giuliano Vaschetto.

Luego de la excitación por la visita de los hermanitos, llegó la hora de nominar pero no todas fueron buenas noticias. Gran Hermano le anuló la fulminante que había hecho Sandra contra Selva, ya que la pescadora se fue de boca contando la jugada. Sin embargo, Eugenia hizo uso de esta modalidad de votación y dejó a la Tana fulminada. La santiagueña también quedó en la placa, ya que abrió la caja que dejó el personaje del cíclope, en su visita, que la nominó directamente. Finalmente, sumados los votos totales fueron seis los participantes que se jugaban su permanencia en el programa, junto con sus acompañantes: las dos antes mencionadas, Selva, Sandra, Ulises y Devi. La única que pudo salvarse de ir a placa fue Luz, que junto con Tato siguen en camino hacia la final.

Los últimos momentos de los participantes en la casa se viven a flor de piel Gran Hermano

Este domingo, en la primera parte de la gala de eliminación, Gran Hermano expulsó a Bati por haber violado las reglas del juego al dar todo tipo de información al grupo de los hongos. “Si tenías como fin favorecer a los jugadores, te informo que utilizaste métodos incorrectos”, anunció el Big y agregó: “Eugenia también será sancionada. Esas son las reglas y no pueden hacerse los desentendidos”, dijo GH antes de comunicarle a la santiagueña que perdió las chances de ser líder en la semana 27 de competencia y cuando nomine solo tendrá un voto. “Bati, en este instante debés abandonar la casa por la puerta giratoria. Ahora mismo. Tus pertenencias las recibirás cuando estés afuera. Gracias”, cerró GH.

En cuanto a los nominados, Devi fue el primer salvado con 5.5% de los votos, seguido por Ulises con el 12.3%. La gala de este lunes comenzó con un piso de 11.5 puntos, a seis meses del comienzo del reality. Cuando Santiago del Moro anunció que Eugenia continuaba dentro del juego con el 16.3%, el rating trepó a los 14,5. En segundo lugar bajó de la placa la Tana con el 25.8% y así se dio uno de los versus más esperados de esta temporada: Selva y Sandra, las dos archienemigas. Finalmente, con el 52.4%, la pescadora de La Plata abandonó la casa, en medio de los aplausos de sus compañeros, con una marca máxima de 15.7 puntos.