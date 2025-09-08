Rating: la entrevista a Wanda Nara en el debut de Ferné con Grego se vio opacada por el interés en los resultados de las elecciones

Desde hace tiempo, Telefe viene apostando a los contenidos en diferentes pantallas para multiplicar la llegada a nuevas audiencias. El canal cuenta con Streams Telefe desde donde realiza reacciones a diferentes programas de aire y también cuenta con ciclos propios que se emiten en YouTube. En agosto, alcanzó 3.600.000 de usuarios únicos en vivo y 14.400.000 de visualizaciones con contenidos de La Voz Argentina, Conmebol Libertadores, y segmentos como Lapré, El Regreso y El After.

Este domingo debutó Ferné con Grego, el ciclo de entrevistas que Grego Rosselló viene haciendo hace tiempo con personajes muy queridos por el público. Nicki Nicole, Coscu, Damián Betular, Cazzu, Leandro Paredes y María Becerra, entre otros, pasaron por su living. Para el debut de esta nueva temporada, el canal apeló a una de sus figuras más polémicas: Wanda Nara. Y para darle aún más visibilidad al reportaje, Telefe emitió la mitad de la conversación por televisión abierta.

Wanda Nara: "Estoy soltera, algo increíble, porque estuve siempre de novia y muchos años casados"

Desde que comenzó su carrera en los medios, Wanda Nara está acostumbrada a estar en el ojo de la tormenta pero, en los últimos meses, todo el conflicto que provocó su divorcio y la batalla legal por la tenencia de sus hijas con Mauro Icardi despertó la curiosidad de gran parte de la sociedad. Todos los programas y hasta los noticieros se ocupan de tema. El escándalo da rating y éste resulta atractivo para gran parte del público.

La entrevista comenzó pasadas las 20.30 en Telefe con un piso de 3.9 puntos, y en streaming con 4400 usuarios. Antes del debut, Rosselló advirtió que el reportaje no sería incómodo, ni con preguntas incisivas porque la idea es que sus invitados se sientan como en su casa. “Es empresaria, conductora y guionista porque hace diez años que nos tiene a todos atrapados con su historia”, así la presentó Grego.

El tono de la conversación comenzó de manera informal, en tono jocoso, sobre el vínculo virtual en redes sociales de ambos. Su carrera, sus hijos, sus amores y sus polémicas fueron parte de charla que pasó por todos los temas. “En 17 años nunca pasó una semana sin ser titular en una revista en la Argentina, siempre tuve ofertas del trabajo incluso viviendo afuera”, remarcó Wanda.

Wanda Nara: “Hay muchas cosas que me pasan que son espontáneas porque así es mi personalidad, no soy careta, uso mucho filito en Instagram pero no en la vida"

“Hay muchas cosas que me pasan que son espontáneas porque así es mi personalidad, no soy careta, uso mucho filito en Instagram pero no en la vida. Muchas veces, cuando posteo sé que eso va a generar polémica”, admitió la conductora sobre su presencia en redes sociales.

“Estoy soltera, algo increíble, porque estuve siempre de novia y muchos años casada. Me gusta estar sola, hago de hombre en muchas cosas dentro de la casa. Quiero estar solo al menos un año, aunque me escriben un montón, pero me da fiaca pensar en una nueva relación”, contó Wanda.

Sobre la relación con sus ex, la mediática confesó: “El día que dejé a Maxi López me dijo ‘busquemos la nena’, el día que llamé al 911 por lo que pasó con el turco - Mauro Icardi - me propuso buscar el varón, siempre pienso que hubiera pasado si seguía ahí. No sé terminar las relaciones, no sé de finales, por eso quiero estar un tiempo soltera”.

El reportaje se sostuvo en la franja entre los 3.7 y los 4 puntos, segundo en la franja, mientras que la película de eltrece se impuso, en competencia directa, con pico de 5.7. Mientras que más de 15.000 usuarios seguían el reportaje por YouTube. En una noche donde toda la atención estuvo puesta en el cable por el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el rating de la entrevista se vio opacado por la actualidad. En ese segmento horario, la televisión abierta obtuvo un encendido de 11.1 puntos, mientras que todos los canales de noticias sumados llegaron a 23.4.