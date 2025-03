Rating: la tensa gala de eliminación recalentó los números de Gran Hermano

Ya pasaron más de 100 días de convivencia y eso se nota en los roces, las internas, las peleas y las alianzas que se generan dentro de Gran Hermano. El reality de Telefe tuvo una de las noches más calientes, desde que arrancó el 2 de diciembre de 2024, por el enfrentamiento en la placa de nominados del tridente integrado por Santiago Algorta, Luz Tito y Luciana Martínez versus una de las participantes más polémicas de esta edición, Chiara Mancuso. Si bien los resultados no estuvieron hasta esta noche, durante todo el fin de semana se pudo palpitar en redes sociales lo que sería el mano a mano de la gala de eliminación.

La jugada estratégica de Juliana Scaglione, tras haber ganado el liderazgo, modificó completamente el rumbo del juego. Furia decidió bajar a Santiago Larrivey, subió a Tato y de esta manera todo el tridente quedó en la cuerda floja. Con este gesto “la pelada”, como les gusta llamarla a sus fans, sacó de la línea de fuego a Bati que tenía todas las fichas puestas para irse y dejó servido este cara a cara muy esperado por todos. Según dijo en el streaming puso en manos de los televidentes el futuro de la casa: o se desarma uno de los grupos más poderosos del juego o se va alguno de los originales del reality. “Es para dejar al Tridente todo en placa y que empujen, como ellos quieran, para sacar a alguien en particular. O si no, que pierdan una pata. Capaz van contra Chiara, pero no sé porque acá se pelean y se amigan rápido. Le doy la posibilidad al público de que saquen a alguien nuevo o viejo”, explicó.

Finalmente, la placa definitiva quedó integrada por ocho jugadores, la mayoría de ellos históricos. Claudio Di Lorenzo, sancionado por Gran Hermano por hablar del afuera, Chiara, fulminada directamente por Furia en su primer liderazgo semanal y Santiago subido por ella. Eugenia Ruiz, fulminada por Luciana Martínez, quien atendió el teléfono rojo y obtuvo este beneficio. Y Gabriela Gianatassio, Luz, Luciana y Selva Pérez Carvalho por cantidad de votos de sus compañeros.

El viernes la casa se vio sacudida por la visita de Santiago del Moro que fue con las palabras clave de los familiares de cada uno de los jugadores. Uno de los más afectados fue Juan Pablo De Vigili ya que sus seres queridos le advirtieron que estaba soltero. Devi se deprimió, lloró y hasta pensó en la posibilidad de abandonar el reality pero, como suele suceder, recapacitó en cuestión de horas. Mientras tanto, Tato, participante estratega si los hay, se pasó el fin de semana arengando a su fandom para que apoyen a su grupo. “Estoy convencido de que esta no es una placa más. Somos nosotros o Chiara. Le puedo estar errando y capaz se va Gabriela, pero hago esta lectura de que es nosotros o Chiari. Quiero decirles lo que pienso partiendo de esa base: es ella o nosotros”, expresó en el streaming.

En este contexto comenzó la gala de eliminación con un piso de 10.9 puntos que le dejó Telefe Noticias. En la cena de nominados se pudo percibir la mala onda de Eugenia contra Gaby, mientras que la participante brasileña fue contra Luz y Chiara se encomendó a la gente argumentando que nunca haría campaña por el tridente. Rápidamente, Santiago del Moro anunció que Selva fue la primera salvada con el 0.3%, cosa que no sorprendió porque al ser una placa de votos negativos, los fandoms se polarizaron. El rating subió a 14.9 cuando el conductor confirmó que Tato fue el segundo rescatado por los televidentes con el 1.1%. En tercer lugar salió Papucho con el 1.95%, seguido de Eugenia con el 2.3%, de Luz con 3.6% y Gabriela con 11,2%.

Finalmente Chiara y Luciana quedaron en la cuerda floja y la participante santacruceña quedó fuera de juego con el 51.2% de los votos, en la noche en que Gran Hermano tocó una marca máxima de 16,4 puntos.

Ariel López Cucatto Por

Temas Gran Hermano