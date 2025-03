Rating: cómo le fue a Flor de la V en su debut en elnueve

A pesar de que marzo está llegando a su fin, la pantalla chica sigue estrenando programas en la búsqueda de recuperar la audiencia que perdió durante el verano. El promedio de enero y febrero, sumados los siete canales de aire, fue de 13,8 puntos de rating, el más bajo de los últimos 20 años, quizás por eso elnueve decidió fijar la fecha del debut del ciclo de espectáculos Los profesionales de siempre con Flor de la V este lunes feriado.

En este contexto, elnueve busca recuperar el tercer puesto en las generales diarias y por eso decidió modificar parte de la primera y segunda tarde. Este lunes, a las 13.30, debutó Flor de la V al frente de Los profesionales de siempre, ciclo de espectáculos histórico que supo conducir Viviana Canosa en 2003, la primera temporada, y luego entre 2006 y 2009. Casualidades o causalidades de la pantalla chica hicieron que este ciclo compita con Intrusos (América), el clásico envío de espectáculos que está celebrando sus 25 años al aire.

Con un look total black y látigo en mano, la conductora le dio la bienvenida a sus televidentes: “Vine preparada y en este momento antes de salir, se te frunce todo. Mi salida de la televisión fue bastante abrupta, me dieron una patada (...) que desaparecí de la noche a la mañana. ¡Qué cosa ingrata que te echen para Navidad! Me tomé unas vacaciones obligatorias y en ese momento apareció el llamado de José Nuñez y Jotax que me convocaron para hacer este programa”.

El ciclo arrancó con un piso de 1,7 puntos que le dejó Telenueve y siguió mientras la conductora presentaba a sus colaboradores, todos vestidos de traje negro, y los temas del primer programa: la relación de Wanda Nara y L-Gante, la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin, y una larga entrevista a Verónica Ojeda junto a Mario Baudry, en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Del otro lado, Intrusos encontró a Giselle Rímolo y mostró imágenes de la vida actual de la falsa médica que se convirtió en revendedora de cosméticos. La marca máxima del ciclo de elnueve -que terminó con una ronda de chimentos bajo el título de “Poné la pava”- fue de 2,5 puntos y se mantuvo cuarto en la franja mientras que América llegó a 3,4 puntos, en un feriado que dejó un encendido más bajo del habitual para ese horario. De todas maneras, esta competencia recién arranca y será día a día, en un horario que con la llegada de Flor de la V se espera que tome más temperatura.

Números en baja

Este fue un fin de semana largo sin sorpresas y con un bajísimo encendido. El viernes dejó buenos números gracias al 1 a 0 de Argentina frente a Uruguay por las eliminatorias Sudamericanas que promedió 17,4 puntos en Telefe, una cifra similar en TyC Sports, y 3,9 en la Televisión Pública; sumado a los 14,4 puntos que cosechó la entrada a la casa de Santiago del Moro con las palabras claves para los jugadores de Gran Hermano. El resto de la televisión, producto del calor o el feriado que se avecinaba, obtuvo marcas bajísimas, algo que suele suceder últimamente en el quinto día de la semana. Lo más visto del sábado y el domingo fueron las dos emisiones de Pasapalabra con famosos que desafiaron al “Rosco” con promedios 6,5 puntos y 8,7 puntos, respectivamente.

El sábado el espíritu de Antonio Gasalla estuvo presente en los diferentes canales con homenajes varios: Telefe emitió Esperando la carroza que obtuvo buenos 5,8 puntos con un pico de 8,5 y se consolidó como el segundo programa más visto del día, como suele suceder con el cine en la pantalla chica. La noche de Mirtha Legrand con una mesaza integrada por Betiana Blum, Juana Molina, Daniel Aráoz, Nito Artaza y Campi logró 3,9 puntos, dos décimas por encima de su marca habitual; y Secretos Verdaderos fue el ciclo de mayor audiencia de América TV, con un repaso de la vida del actor, con un promedio de 1,2 puntos. La película La guerra del mañana fue lo más visto de eltrece con 5,5 puntos y el partido solidario de la Selección Argentina por Bahía Blanca obtuvo 4,4 puntos y quedó primero en la franja de la tarde.

En tanto, el domingo, La peña de morfi se adueñó de la tarde con un promedio de 5,4 puntos de rating y subió cuatro décimas en comparación con la emisión pasada, seguido de Almorzando con Juana que cosechó 3,4 y mejoró su promedio en relación con el envío anterior por una diferencia de 1,3 puntos. Una vez más el cine obtuvo buenos resultados, Hombre en llamas con 5,5 puntos fue el segundo ciclo de mayor audiencia del canal de las pelotitas y el Cine Shampoo con 4,7 puntos fue lo más visto de la señal del solcito.

Ariel López Cucatto Por