Raúl Lavié sufrió un insólito accidente antes de grabar el programa de Fernando Dente: “No podía respirar”

Este viernes por la noche, mientras LAM (América) hacía su programa en vivo, ocurrió un accidente en el mismo canal, mientras se filmaba un episodio de Noche Al Dente, que tenía como invitado al cantante Raúl Lavié.

“Pasó algo hace un ratito acá en el canal con Lavié”, manifestó Ángel de Brito mientras en el programa se hablaba del nuevo documental del cuartetero Rodrigo Bueno. “Se descompuso e iba a estar en el programa de (Fernando) Dente para la semana que viene”, agregó.

Raul Lavié contó el susto que pasó en la previa de Noche Al Dente (América)

En ese momento, Estefi Berardi acotó: “Exacto, estaba por grabar un programa de Dente y se descompensó. Lo que me cuentan es que estaba tomando un té con jengibre y que fue algo de la presión, cosas que pasan”. Luego relató cómo transcurrió todo: “Vino la ambulancia, llegó enseguida, lo atendieron y creo que estaba un poquito mejor”.

“Está un poquito mejor, después de que se recompuso”, señaló el conductor y luego presentó la entrevista que le hicieron tras el mal momento.

En los pasillos de América, Raúl atendió a LAM. “Antes de grabar me tomé un tecito con miel, termino el tecito y quedó la miel abajo. Trago la miel y se fue para otro lado (señala la garganta) y me quitó la respiración. Resolvimos suspender la grabación y hacerlo en otra oportunidad”.

El cronista de LAM, le consultó qué le produjo la miel. “Suele ocurrir que la gente se atraganta con un objeto sólido, eso es peor. Y a mí la miel se me quedó ahí, me impedía respirar. Tremendo, pero estoy bien”, señaló el cantante.

Por último, Raúl Lavié contó cómo la pasó durante esos minutos. “Es un accidente, son accidentes. No me asusté, lo importante es tomarlo con calma, tratar de respirar hasta que vaya bajando y esperar al médico. Cuando llegó no me pudo hacer nada... si fuera sólido, sí. Pero como la miel se pega, queda en el lugar”, explicó.

Al cantante le tomaron la presión y el feo instante quedó ahí, en solo un accidente. El programa de Fer Dente con Lavié quedó suspendido momentáneamente, aunque no dieron a conocer cuando volverán a hacerlo. No obstante, el tanguero, a sus 85 años, señaló que se encontraba bien y que todavía había “Lavié” para rato.

Marcela Tinayre apuntó contra Fernando Dente y él tuvo una inesperada reacción

El lunes por la noche, Marcela Tinayre le dio la bienvenida a la audiencia de Polémica en el bar (América) con su calidez de siempre. Sin embargo, en la introducción no dudó en dedicarle una picante indirecta a Fernando Dente, quien conduce Noche al Dente en el mismo canal y es el responsable de realizar el pase entre ambos ciclos nocturnos. Un día más tarde, el flamante conductor también se tomó unos minutos para referirse a la hija de Mirtha Legrand y su mensaje tomó a todos por sorpresa.

La indirecta de Marcela Tinayre a Fer Dente

La noche del lunes, apenas iniciado el programa, Tinayre le dedicó un breve pero picante mensaje al conductor encargado de hacer el pase de aire. La diva, quien estaba recién llegada de un viaje, expresó: “Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde”.

Lejos de responder con acidez o ironía, en la edición del martes de Noche al Dente el actor de comedia musical anunció que su colega será una de las invitadas especiales de la próxima semana y hasta le dedicó la canción de introducción.

La respuesta de Fer Dente a Marcela Tinayre

Mientras se paraba sobre el escenario que hay en el estudio y agarraba el micrófono, Dente aclaró: “Yo acá en son de paz y amor. La semana que viene va a venir la reina de Marcela Tinayre y le quiero dedicar una canción de amor. Para que la gente entienda que en este canal nos amamos, todos nos llevamos bien, todos somos divinos. Con la mejor de las ondas”. Dicho eso, entonó “Algo Contigo” de Chico Novarro.

