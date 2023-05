Fede Bal reveló que utiliza aplicaciones de citas y la curiosidad de su perfil: “Yo sé que mi fuerte no es la facha”

escuchar

Fede Bal fue el gran invitado del programa de Fer Dente llamado Noche al Dente (América) y se sometió a un ping-pong de preguntas personales con respecto al amor, luego de la separación mediática que protagonizó a comienzos de este año Sofía Aldrey. Lo sorpresivo de la noche fue que reveló que utiliza una aplicación de citas para conocer gente.

Uno de los protagonistas del verano 2023 fue el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri por asumir públicamente que le era infiel a su expareja. El tema estuvo en boca de los principales programas de espectáculo porque incluía a varias famosas.

Fede Bal reveló que utiliza aplicaciones de citas

Este miércoles, el actor estuvo de invitado al programa de Fer Dente y en la sección “las diez al hilo” se sometió a distintas preguntas personales. “¿Te presentaste alguna vez como el hijo superdotado de Carmen Barbieri?”, consultó el conductor, en referencia al histórico título con el que lo presentó la revista Caras en una de sus ediciones de 1995.

La pregunta le dio el pie para hablar de las aplicaciones de citas. “No solo eso, sino que estoy usando aplicaciones de citas. No me vi con nadie todavía porque no me animo, me da miedo. Pero la imagen cuando llegue al bar va a ser ‘hola, soy el hijo superdotado de Carmen Barbieri”, manifestó extiendo la mano en señal de saludo. “Me parece un lindo rompe hielo”, agregó.

Fer Dente le consultó cómo le iba con la aplicación y el invitado contestó: “Tengo mucho match y todos me dicen ‘jodeme que sos vos’. Es un estrés”. Ante la insistencia y la curiosidad del conductor, el actor mostró su celular con las fotos que utiliza para mostrarse en la aplicación.

“Yo sé que mi fuerte no es la facha. Mido 1,64. Gordito y con tatuajes. No creo que sea ese mi principal arma. Yo estoy loco amigo, yo estoy roto. Soy muy gracioso cuando me vinculo con alguien, intento hacer sentir bien a la gente. Tengo eso de mi papá”, explicó Fede Bal.

El conductor tomó el celular y se acercó a la cámara del programa para mostrar el carrusel de fotos que tiene como presentación en la aplicación de citas. Lo curioso es que en su biografía se presenta como actor host, aunque inmediatamente el actor aclaró que lo utiliza fuera del país.

“Soy un presentador argentino trotamundos nacido en Buenos Aires. En este momento, estoy conduciendo el programa número uno de viajes en mi país”, dice la presentación de su perfil, que está en escrita en inglés porque no lo utiliza en el país.

Por último, Fer Dente leyó las preferencias del actor, quien se mostró avergonzado, y mostró cada una de las selfies que tiene en distintos contextos, como por ejemplo, en la playa, con su patineta y luciendo sus extravagantes outfits.

Al día siguiente, su expareja Sofía Aldrey publicó una historia de Instagram un fragmento del texto de la psicóloga Patricia Faur, titulado Los otros, que habla sobre los distintos tipos de personas que te podés cruzar a lo largo de la vida.

La historia de Sofía Aldrey en su cuenta de Instagram Instagram: @sofialdrey

El final de la cita dice: “Los vampiros emocionales quieren tu sangre fresquita, se alimentan de tu potencia, de tu vitalidad, de tu energía”.

