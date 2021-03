René Cormillot habló sobre la llegada de su nuevo hermanito: “Yo soy la madrina”

Las ganas siempre estuvieron presentes. Desde que se casó con Estefanía Pasquini hace casi dos años, Alberto Cormillot nunca descartó la posibilidad de volver a ser padre. Hoy, a sus 82 años, ese sueño es un hecho y esta mañana, el nutricionista confirmó que está esperando un bebé junto a su esposa, 48 años menor.

“La verdad que la intención era comunicarlo a los tres meses por una cuestión de prudencia que es cuando uno está más seguro, pero bueno ayer en una entrevista Guillermo Andino me preguntó inocentemente si había planes, y claro no le puedo decir “no, no hay ningún plan” y la semana que viene salir a decirlo. Entonces desde esta mañana estoy discutiendo qué es lo que hacemos”, confesó el médico en el aire de Cada mañana, el ciclo de Radio Mitre del que participa.

Minutos después, y debido a la repercusión de la noticia, su hija René salió a contar lo que significa la llegada de este nuevo integrante a la familia Cormillot. “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, teníamos que esperar una semana más y él no aguantó. La cigüeña estaba medio vaga pero ya arrancó (...) Yo creo que ayudó la pandemia. Él se dio permisos para vivir la vida de otra manera. Además estaban todo el día juntos como tortolitos”, lanzó, entre risas, en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana.

Tras confirmar que ella será la madrina de este bebé en camino, la profesional de la salud recordó cómo recibió la noticia: “Yo soy la madrina hace como un año de este bebé. Cuando mi papá me lo contó, estábamos hablando de otra cosa y me dijo: ‘vas a ser madrina’”. En cuanto a cómo está su padre con la noticia, reveló: “Está baboso con la situación. Feliz, emocionado, contento, re enganchado con su proyecto de vida”.

Mientras asegura que la diferencia de edad entre el nutricionista y su nueva esposa no es un problema, René aseguró que hay Cormillot para rato: “Ni de afuera ni de adentro es del ’38. Su cuerpo da para un montón de cosas que por ahí para otros de 82 no da. Él baila, hace tap, trabaja sin parar. Su filosofía de vida es que va a vivir hasta los 120 años, así que es joven. Esto es un título más para mi viejo”, remató contenta.

