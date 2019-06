Retuvieron a Lizy Tagliani en Israel y le sacaron el pasaporte

La humorista compartió toda la odisea desde sus redes sociales Crédito: Twitter: @lizytagliani

Lizy Tagliani y Marley se lanzaron a una nueva aventura en Por el mundo (Telefe) esta vez, con destino a Tel Aviv, en Israel .

Aunque el vuelo de la humorista en primera clase parecía inmejorable, su desembarco en Medio Oriente enfrentó problemas por los estrictos controles de las fuerzas de seguridad israelíes.

Las autoridades del Aeropuerto Ben Gurión le sacaron sus documentos y la confinaron en una habitación durante una hora. "Buen día creo que no paso migraciones jajajjajaja... me sacaron el pasaporte y me mandaron a esta oficina", contó en Twitter.

Mientras tanto, Marley bromeaba sobre la situación en la puerta del aeropuerto. "Acá estamos re preocupados porque demoraron a @lizytagliani en el aeropuerto. ¡No podemos más de preocupación! #LiberenALizy", escribió en una foto en la que se lo ve riendo con amigos.

Finalmente, la humorista fue liberada y se encontró con el conductor y un trío de chicas que la esperaban con flores y una bandera de Israel.

Este el cuarto viaje del dúo, que ya visitó Barcelona, Moscú y París.