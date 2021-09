Revelan la causa de muerte de Michael K. Williams, el actor de The Wire

A más de dos semanas del fallecimiento de Michael K. Williams, a sus 54 años, las autoridades de Nueva York, Estados Unidos, dieron a conocer la causa de muerte del actor. Según informó la oficina forense de esa ciudad, se trató de una sobredosis accidental que incluía los opioides sintéticos fentanilo y parafluorofentanilo.

Una portavoz aseveró que Williams “tenía en su sistema cocaína y heroína, así como opioides sintéticos”. Un breve fragmento en la declaración del médico forense a cargo de la investigación indica que la “causa de muerte es por intoxicación aguda por los efectos combinados de fentanilo, parafluorofentanilo, heroína y cocaína”, y puntualiza: “Forma de muerte: accidente”.

“Habiendo publicado esta determinación, (la oficina) no comentará más sobre la investigación”, dijo Julie Bolcer, la portavoz oficial. Williams fue encontrado muerto en el living de su penthouse neoyorquino de Kent Avenue, el 6 de este mes, por su sobrino.

Este año, Michael K. Williams fue nominado al Emmy por su trabajo en Lovecraft Country Gentileza HBO

El actor era conocido por encarnar el papel de Omar Little en la serie The Wire (que se puede ver en HBO Max). Este año fue nominado al premio Emmy 2021 como mejor actor de reparto en la serie de drama y horror Lovecraft Country, de HBO. Sin embargo, su popularidad se había afianzado en torno a su papel en The Wire y como Chalky White en Boardwalk Empire. También tuvo roles en las películas 12 Years a Slave, Assassin’s Creed y Hap and Leonard, entre otros trabajos.

En una entrevista dada el medio NPR en 2016, Williams se había abierto sobre su lucha contra las adicciones. En ese sentido, dijo que se había topado con una iglesia de Nueva Jersey en su búsqueda por ayuda, aunque no se sentía digno de una nueva oportunidad. “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. Esto fue, diría yo, alrededor de la tercera temporada de The Wire. No tenía herramientas, personalmente hablando, sobre cómo lidiar con ello”, recordó.

El actor tenía 54 años en el momento de su muerte; saltó a la fama gracias a su rol en la serie The Wire Instagram Michael Williams

El sugestivo último posteo

Cuando trascendió la noticia de su muerte, el último posteo de Williams en las redes sociales cobró un nuevo sentido. Una semana antes, había compartido con sus seguidores un video del comediante Tracy Morgan, en el que el actor de 30 Rock y Saturday Night Live pedía a su entrevistador y a sus muchos fanáticos que no lloraran por él por el accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y que lo llevó a estar años alejado de los escenarios, concentrado en su difícil rehabilitación física. “Te quiero, hermano. @tracymorgan #realOG”, escribió Michael a modo de epígrafe del mensaje que resultaría su última comunicación pública.

Muchos sostienen que ese posteo fue su manera de pedir ayuda. Y puede ser que sea así, pero eso ya no importa. Especialmente porque el actor nacido en Brooklyn siempre fue muy claro sobre el modo en que las drogas y fama habían afectado su vida. A principios de este año, en plena promoción de la película Body Brokers, un drama sobre un centro de rehabilitación para adictos que esconde un oscuro negocio, Williams contaba que acababa de comenzar terapia para trabajar sobre sus problemas emocionales. “Las personas muchas veces piensan que cuando alguien deja de drogarse o de tomar alcohol todos sus conflictos desaparecen. Pero nada podría estar más alejado de la verdad. Las drogas y el alcohol no son el problema, son sólo el síntoma del problema, y cuando ya no están es que empieza el verdadero trabajo”, explicaba en febrero, en el ciclo televisivo de la periodista Tamron Hall.